A Tisza alelnökének lassan indítani kell egy napi kamu rovatot – videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Volodimir Zelenszkij és a Tisza Párt képviselői összejátszanak az olajblokádban, hogy destabilizálják Magyarországot az áprilisi választás előtt. Ezúttal sem mond igazat Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője, hiszen a magyarországi üzemanyagárak adótartalma semmiképpen nem kiemelkedő regionális viszonylatban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Hevesen.

Kapitány István, a Tisza alelnöke

Fotó: MTI

Megjött az újabb napi kamu, kapitány alelnök úrtól, elvárnánk tőle, hogy volt Shell alelnökként tisztában legyen a tényekkel. Azt állítja, hogy a magyarországi üzemanyagáraknak drámai adótartalma van, pedig a regionális összehasonlításban az semmiképpen sem minősíthető kiemelkedőnek

– emelte ki a videóban a külügyminiszter. Majd azzal folytatta, hogy ha Ukrajna tovább folytatja a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítások blokkolását, – a Tisza Párttal összehangolt módon – az elvezet majd a radikális benzinár-emelkedéshez, és akkor megvalósul az 1000 Ft-os benzinár Magyarországon.

Jellemző, Kapitány alelnök úrtól nem kaptunk mást, mint amit vártunk, újra Ukrajnát mentegeti, nem állt a magyar emberek mellé, persze a Shell-részvények csomagjai mögül az élet kicsit másként tűnik, mint amilyen az valójában

– zárta a videót Szijjártó Péter.