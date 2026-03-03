A Tisza alelnökének lassan indítani kell egy napi kamu rovatot – videó

Hírlevél
A magyar külügyminiszter videós bejelentkezéssel reagált Kapitány István állításaira. A Tisza alelnöke kifogásolta a magyarországi üzemanyagárak adótartalmát, de Szijjártó Péter elmagyarázta, hogy regionális összehasonlításban az semmiképpen sem minősíthető kiemelkedőnek. Majd azzal folytatta, hogy ha Ukrajna tovább folytatja az olajszállítások blokkolását, az elvezet majd az 1000 Ft-os benzinárhoz.
Tisza PártZelenszkijüzemanyagár

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Volodimir Zelenszkij és a Tisza Párt képviselői összejátszanak az olajblokádban, hogy destabilizálják Magyarországot az áprilisi választás előtt. Ezúttal sem mond igazat Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője, hiszen a magyarországi üzemanyagárak adótartalma semmiképpen nem kiemelkedő regionális viszonylatban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Hevesen.

Kapitány István, a Tisza alelnöke
Kapitány István, a Tisza alelnöke
Fotó: MTI

Megjött az újabb napi kamu, kapitány alelnök úrtól, elvárnánk tőle, hogy volt Shell alelnökként tisztában legyen a tényekkel. Azt állítja, hogy a magyarországi üzemanyagáraknak drámai adótartalma van, pedig a regionális összehasonlításban az semmiképpen sem minősíthető kiemelkedőnek

– emelte ki a videóban a külügyminiszter. Majd azzal folytatta, hogy ha Ukrajna tovább folytatja a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítások blokkolását, – a Tisza Párttal összehangolt módon – az elvezet majd a radikális benzinár-emelkedéshez, és akkor megvalósul az 1000 Ft-os benzinár Magyarországon. 

Jellemző, Kapitány alelnök úrtól nem kaptunk mást, mint amit vártunk, újra Ukrajnát mentegeti, nem állt a magyar emberek mellé, persze a Shell-részvények csomagjai mögül az élet kicsit másként tűnik, mint amilyen az valójában

– zárta a videót Szijjártó Péter.

 

