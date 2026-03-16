Az ukránok segíteni akarják a Tisza Pártot a választás megnyerésében

Hétfőn Brüsszelben egyszerre tartanak külügyminiszteri és energiapolitikai egyeztetést, miközben Ukrajna továbbra is olajblokád alatt tartja Magyarországot. A magyar kormány álláspontja világos, nem engednek a brüsszeli nyomásnak, az ukránok EU-s tagságáról szó sem lehet. A 20. orosz szankciós csomagot és a 90 milliárd eurós hitelt pedig majd akkor lehet napirendre venni, hogyha az ukránok újraindítják az olajszállítást és garanciákat adnak arra, hogy soha többet nem is fogják azt leállítani. Szijjártó Péter külügyminiszter élőben jelentkezik a helyszínről.

Szijjártó Péter Brüsszelben arról beszélt, hogy a Tisza Pártot tájékoztatták és elindították az olajblokádot Magyarországgal szemben

Szijjártó Péter leszögezte a sajtótájékoztatón: A helyzet szomorú. Továbbra is háborús fanatizmus uralkodik itt Brüsszelben. Gyakorlatilag úgy készülnek itt Brüsszelben, hogy az európai kontinens hosszú távú jövője az egy háborús jövő lesz.

Már arról beszéltek a nyugat-európai kollégák, hogy meg kell kezdeni Ukrajna felkészítését a következő háborús télre. Ez azt jelenti, hogy a brüsszeli várakozás az úgy szól, hogy ezt az egész idei esztendőt még egészen biztosan háborúban fogjuk eltölteni. Az a helyzet tehát, hogy a Brüsszel-Berlin-Kijev tengelyen valóban megszületett a döntést arra nézve, hogy Európát egy hosszú távú háborúba kell vele vinni.

– húzta alá a tárcavezető.

Tehát már úgy készülnek most, hogy a következő tél is háborús tél lesz, márpedig az még egy év innen. Kiemelte: Magyarország egy ukrán olajblokád alatt áll, most már lassan 50 napja. Ennek az olajblokádnak kizárólagosan politikai oka van.

A politikai ok pedig az, hogy Magyarországon is Zelenszkij akar kormányt alakítani.

– hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette: A politikai ok az, hogy megpróbálnak beavatkozni a magyarországi parlamenti választásba, és egy olajellátási válsággal benzinellátási válságot akarnak előállítani. Ezer forintos benzinárat akarnak létrehozni, ezáltal segíteni akarják a Tisza Pártot a választás megnyerésében. Ez egy nagyon durva, nyílt beavatkozás.

A miniszter elmondta: Ugyanakkor az ukránok lebuktak. Lebuktak, hiszen mindenki számára, aki képes és hajlandó egy kicsit is józanul gondolkodni, világossá vált, hogy itt semmifajta műszaki vagy technikai oka nincsen annak, hogy ezen a vezetéken nem zajlik olajszállítás.

Az ukrán rendszerüzemeltető vállalat először azt jelezte a MOL-nak, hogy három napra van szüksége, utána még egy-két napra, aztán folyamatosan késleltették az indítást, míg végül beismerték, hogy politikai engedélyre várnak. Politikai engedélyre várnak a szállítás újraindítása tekintetében.

Szombaton, ami két napja volt, az ukrán rendszerüzemeltető vállalat tájékoztatót tartott Kijevben a nagyköveteknek, amin elmondták, hogy egy hónapra van szükségük. Ehhez képest ma az ukrán külügyminiszter a tanácsülésen már 42 napot mondott. Két nap különbséggel a rendszerüzemeltető 30 napot mond, a külügyminiszter meg 42 napot mond, teljesen világos, hogy hazudnak, mint a vízfolyás, a Barátság kőolajvezeték alkalmas a szállításra.

– mutatott rá Szijjártó Péter. Kiemelte: Politikai oka van az olajblokádnak, ez pedig az, hogy Zelenszkij alakítson kormányt.