Támadás érte a Török Áramlatot, megszólalt a Gazprom

A Gazprom közlése szerint támadás érte a Török Áramlat és a Kék Áramlat exportgázvezetékek infrastruktúráját, azonban az akciókat sikerült elhárítani – számolt be róla a ria.ru.

Gázkompresszor-állomás (illusztráció), az Európába érkező orosz gáz szállításában a Török Áramlat is kulcsszerepet játszik

A vállalat tájékoztatása szerint március 17. és 19. között több alkalommal is célba vették a kritikus infrastruktúrát.

A Gazprom hangsúlyozta: az orosz védelmi minisztérium erőinek és a mobil operatív csoportoknak az összehangolt fellépésével minden támadást visszavertek, és a létesítmények nem sérültek meg.

A közlemény szerint a beavatkozásnak köszönhetően nem keletkezett kár a rendszerben, a gázvezetékek működése zavartalan maradt.

A The Moscow Times beszámolója további részleteket is közöl:

a támadási kísérleteket konkrétan három kompresszorállomáson – a Russzkaja, a Kazacsja és a Beregovaja létesítményeknél – észlelték, amelyeket pilóta nélküli eszközökkel hajtottak végre.

A lap azt is kiemeli, hogy március eleje óta több dróntámadás érte a Török Áramlat és a Kék Áramlat infrastruktúráját, miközben a Török Áramlat továbbra is az egyetlen működő útvonal, amelyen keresztül orosz gáz jut el Törökországon át Dél- és Délkelet-Európába.

A News.ru azt írja, hogy a Gazprom szerint összesen 26 drónt vetettek be az akciókban, ebből 22 a Russzkaja kompresszorállomást, három a Kazacsja állomást, egy pedig a Beregovaja létesítményt vette célba. A vállalat hangsúlyozta, hogy minden támadást sikerült visszaverni, és egyetlen objektum sem sérült meg.

A portál azt is kiemeli, hogy a támadások a Török Áramlat és a Kék Áramlat exportinfrastruktúráját érintették, valamint idézi Kirill Dmitrijevet, aki szerint azok az országok, amelyek nem használnak orosz energiát, gazdasági hátrányba kerülhetnek.

