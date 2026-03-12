Ukrán dróntámadás célpontja lett a Török Áramlat egyik kulcsfontosságú létesítménye

A Török Áramlatot támadta Ukrajna. Március 11-én légi támadás érte a létesítményt, amely az Anapai járásban, a Fekete-tenger partjától mintegy öt kilométerre található.

Kompresszorállomás (Forrás: RIA Novosztyi)

Az állomáskulcsszerepet játszik abban, hogy az orosz földgáz eljusson Törökországba, valamint a dél- és délkelet-európai országokba, írja a RIA Novosztyi.

Ukrajna támadja az európai energiaellátást

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a támadásért Ukrajna felelős, és az akció célja az lehetett, hogy megzavarják az Európába irányuló gázszállítást. A hatóságok közlése alapján a Russzkaja kompresszorállomás közelében tíz drónt semmisítettek meg a légvédelmi rendszerek, így a létesítményben nem keletkezett kár.

Az orosz beszámolók szerint az ukrán erők a közelmúltban a Tuapsze térségében található Beregovaja kompresszorállomás ellen is próbáltak támadást végrehajtani. Ez a létesítmény a Kék Áramlat gázvezeték rendszeréhez tartozik.

A jelentések szerint az elmúlt két hét során összesen tizenkét támadási kísérletet hárítottak el a Gazprom dél-oroszországi infrastruktúrája ellen. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov az ilyen jellegű akciókat rendkívül felelőtlennek nevezte, különösen annak fényében, hogy a világ több térségében egyre nagyobb az energiabiztonsággal kapcsolatos bizonytalanság.

Korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök is figyelmeztetett arra az FSZB vezetőinek tanácskozásán, hogy információk szerint szabotázsakciók készülhetnek a Török Áramlat és a Kék Áramlat gázvezetékek ellen. Az orosz államfő úgy fogalmazott: Oroszország ellenfelei minden eszközt bevetnek annak érdekében, hogy megakadályozzák az ukrajnai békefolyamat előrehaladását.

Veszélyben Magyarország gázellátása

Az esettel kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megszólalt. A tárcavezető hangsúlyozta: ha a Török Áramlat működése megszakadna, Magyarország földrajzi és fizikai adottságai miatt nem lenne biztosítható az ország stabil földgázellátása.

Amit az ukránok csinálnak az olajblokád kapcsán, egyeztetve a Tisza Párttal, egyeztetve a magyarországi ellenzékkel és egyeztetve Brüsszellel az egy főbenjáró bűn Magyarországgal szemben!

– fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.