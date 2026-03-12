Ukrán dróntámadás célpontja lett a Török Áramlat egyik kulcsfontosságú létesítménye

A Török Áramlatot támadta Ukrajna. Március 11-én légi támadás érte a létesítményt, amely az Anapai járásban, a Fekete-tenger partjától mintegy öt kilométerre található.
Az állomáskulcsszerepet játszik abban, hogy az orosz földgáz eljusson Törökországba, valamint a dél- és délkelet-európai országokba, írja a RIA Novosztyi.
Ukrajna támadja az európai energiaellátást
Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a támadásért Ukrajna felelős, és az akció célja az lehetett, hogy megzavarják az Európába irányuló gázszállítást. A hatóságok közlése alapján a Russzkaja kompresszorállomás közelében tíz drónt semmisítettek meg a légvédelmi rendszerek, így a létesítményben nem keletkezett kár.
Az orosz beszámolók szerint az ukrán erők a közelmúltban a Tuapsze térségében található Beregovaja kompresszorállomás ellen is próbáltak támadást végrehajtani. Ez a létesítmény a Kék Áramlat gázvezeték rendszeréhez tartozik.
A jelentések szerint az elmúlt két hét során összesen tizenkét támadási kísérletet hárítottak el a Gazprom dél-oroszországi infrastruktúrája ellen. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov az ilyen jellegű akciókat rendkívül felelőtlennek nevezte, különösen annak fényében, hogy a világ több térségében egyre nagyobb az energiabiztonsággal kapcsolatos bizonytalanság.
Korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök is figyelmeztetett arra az FSZB vezetőinek tanácskozásán, hogy információk szerint szabotázsakciók készülhetnek a Török Áramlat és a Kék Áramlat gázvezetékek ellen. Az orosz államfő úgy fogalmazott: Oroszország ellenfelei minden eszközt bevetnek annak érdekében, hogy megakadályozzák az ukrajnai békefolyamat előrehaladását.
Veszélyben Magyarország gázellátása
Az esettel kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megszólalt. A tárcavezető hangsúlyozta: ha a Török Áramlat működése megszakadna, Magyarország földrajzi és fizikai adottságai miatt nem lenne biztosítható az ország stabil földgázellátása.
Amit az ukránok csinálnak az olajblokád kapcsán, egyeztetve a Tisza Párttal, egyeztetve a magyarországi ellenzékkel és egyeztetve Brüsszellel az egy főbenjáró bűn Magyarországgal szemben!
– fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.
A miniszter szerint az ukrán olajszállítások blokkolása és a gázvezeték elleni támadás „durva és súlyos támadás Magyarország szuverenitásával szemben”. Hozzátette: Magyarország energiaellátása alapvető nemzetbiztonsági kérdés, ezért minden olyan lépést elítélnek, amely veszélyezteti a térség energiarendszereinek működését.
A Török Áramlat gázvezeték jelenti ma Magyarország gázellátásának garanciáját. Ha a Török Áramlat nem működik akkor Magyarországot egészen egyszerűen földrajzilag és fizikailag nem lehet ellátni biztonságosan földgázzal
– mutatott rá Szijjártó Péter.
A Fekete-tenger alatt húzódó vezetékeken keresztül Oroszország Törökországba szállít földgázt, a Török Áramlat második ága pedig több dél- és délkelet-európai ország ellátását is szolgálja. Ez a rendszer kulcsfontosságú szerepet játszik a térség energiaellátásában.