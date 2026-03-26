Török tankerhajót ért dróntámadás

Az információk szerint egy tartályhajó kért segítséget a Fekete-tengeren miután eddig tisztázatlan körülmények között egy drón csapódott a járműbe. A török felségjelzés alatt hajózó jármű legénysége nem sérült meg, az esetet pedig továbbra is vizsgálják – írja az NTV.

A török tankerhajót a partiőrség Nene Hatun névre keresztelt mentőhajója vontatta partra

vészhelyzeti Fotó: ALI BALLI / ANADOLU AGENCY

A jelentések szerint a tartályhajó hídja és a hajótest is megsérült a drón becsapódásának következtében. A jármű ezután sürgősségi segítséget kért, a Nene Hatun névre keresztelt átfogó vészhelyzeti reagálási hajó ezután el is indult a helyszínre és sikeresen partra vontatta a hajót.

A hatóságok egyelőre szűkszavúan nyilatkoztak, így nem lehet tudni, hogy eltévedt drónról, vagy szándékos csapásról van-e szó.

A hajó legénységéből sérülés nem történt, a hírek szerint mind a 27 fő jó egészségnek örvend.