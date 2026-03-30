Komoly incidens Trump gépénél: lezárták a légteret

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Trump

34 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vasárnap egy, a floridai Palm Beach Nemzetközi Repülőtér közelében repülő drón rövid időre megzavarta a repülőtér működését, és biztonsági intézkedéseket léptek életbe. Az eset éppen akkor történt, amikor az Air Force One – fedélzetén az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal – indulásra készült.
Link másolása
Vágólapra másolva!
TrumpAir Force Onedrón

Az eset miatt azonnali felszállási tilalmat rendeltek el, és helikoptereket vezényeltek ki a környező légtér biztosítására – közölte a The Bulkhead Seat légiközlekedési szakportál.

Drón közelítette meg Trump repülőgépét (Fotó: AFP)

A Delta Air Lines egyik járatának pilótája menet közben tájékoztatta az utasokat a helyzetről, elmondva, hogy egy drón túl közel került az elnöki gép indulásakor, és a hatóságok már intézkednek.

Az Egyesült Államok Titkosszolgálata ugyanakkor vitatta a drónról szóló értesüléseket, és az Anadolu hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy nem történt légtérsértés a repülőtérnél. A szóvivő, Anthony Guglielmi szerint a beszámolókban említett helikopter engedéllyel tartózkodott a térségben, és nem volt köze semmilyen drónhoz vagy ideiglenes légtérkorlátozás megsértéséhez.

A légiközlekedési szakportál szerint az Air Force One biztonságosan és rendkívüli esemény nélkül szállt fel. A felszállási tilalmat nem sokkal később feloldották, és a repülőtér működése visszatért a megszokott kerékvágásba.

Ettől függetlenül az Észak-amerikai Légvédelmi Parancsnokság (NORAD) arról számolt be, hogy F–16-os vadászgépek elfogtak egy polgári repülőgépet, amely helyi idő szerint körülbelül 13:15-kor megsértette a Palm Beach fölött érvényben lévő ideiglenes légtérkorlátozást. 

A repülőgépet „biztonságosan kikísérték” a térségből – közölte a NORAD, hozzátéve, hogy az elfogás során a vadászgépek jelzőfáklyákat használtak, amelyek a lakosság számára is láthatók lehettek, hogy figyelmeztessék a pilótát. Közlésük szerint ezek a jelzőfáklyák nem jelentettek veszélyt a földön tartózkodókra.

Nem volt egyértelmű, hogy a két eset ugyanazt az eseményt takarja-e, vagy ha külön történtek, akkor összefüggnek-e egymással – írja az Anadolu.

Sem a Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA), sem a Titkosszolgálat nem adott ki részletes, átfogó hivatalos tájékoztatást az esetről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!