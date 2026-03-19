Trump tajtékzik az izraeli támadás után – mutatjuk, mit mondott!

Donald Trump amerikai elnök nemrég hosszú bejegyzést tett közzé a Truth Social felületén az izraeli támadásról, amelyet szerda este hajtottak végre Irán dél-parszi gázmezője ellen.

A csapásra válaszul Irán megtámadta Katarban a Ras Laffan ipari térséget, ahol a világ legnagyobb cseppfolyósított földgáz- (LNG) feldolgozó létesítménye található.

Erőteljes hangvételű bejegyzésében Trump azt írja, hogy az Egyesült Államok „semmit sem tudott” az izraeli támadásról, és eszkalációval fenyeget, ha Irán ismét megtámadja Katart.

„A Közel-Keleten történtek miatti dühből” Izrael „erőszakosan csapott le” – írja Trump.

Majd így folytatja:

Az Egyesült Államok semmit sem tudott erről a konkrét támadásról, és Katar semmilyen formában nem vett részt benne, sőt fogalma sem volt arról, hogy ez meg fog történni.

Trump szerint Irán ezt nem tudta, de a Katar Ras Laffan elleni válaszcsapásai „indokolatlanok és igazságtalanok” voltak – írja a BBC.

BREAKING: According to The Wall Street Journal, U.S. President Donald Trump has signaled that he does not want further strikes on Iranian energy infrastructure following Israel’s attack on Iran’s South Pars gas field, even though he supported that initial strike as a message to… pic.twitter.com/8lIcJE44vR — Defence Index (@Defence_Index) March 18, 2026

Trump nagybetűkkel írja, hogy Izrael nem fogja újra megtámadni Irán dél-parszi gázmezőjét, „kivéve, ha Irán meggondolatlanul úgy dönt, hogy egy másik ártatlan nemzetet támad meg”, amely jelen esetben Katar volt.

Ha Irán ismét csapást mér Katarra, Trump azzal fenyeget, hogy az Egyesült Államok „hatalmas erővel és olyan mértékben semmisíti meg a teljes gázmezőt, amilyet Irán még soha nem látott vagy tapasztalt”.

Hozzáteszi, hogy nem szeretné engedélyezni „az erőszak és pusztítás ilyen szintjét” az Iránra gyakorolt hosszú távú következmények miatt, de ha Katar LNG-létesítményeit ismét támadás éri, nem fog habozni megtenni.