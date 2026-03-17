Bármikor fordulat jöhet a Közel-Keleten: több terve is van Trumpnak

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 634,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +39,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 693,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +78,2 Ft

Az amerikai katonai vezetés több lehetséges forgatókönyvet dolgozott ki arra az esetre, ha Donald Trump elnök úgy döntene, hogy lezárja az Irán elleni háborút, azonban ilyen döntés egyelőre nem született. A konfliktus közben egyre szélesebb térséget érint a Közel-Keleten, miközben Irán továbbra is ellenőrzése alatt tartja a kulcsfontosságú Hormuzi-szorost. Emiatt a háború lezárásának feltételei és időkerete folyamatosan változik, és akár napról napra módosulhat.
Az amerikai döntéshozók között megosztottság van: egyes tanácsadók a háború gazdasági következményei – különösen a globális olajpiac instabilitása – miatt sürgetik a konfliktus lezárását, míg mások stratégiai lehetőséget látnak abban, hogy meggyengítsék Irán regionális befolyását. A haditervek ezért egyszerre tartalmaznak kilépési lehetőségeket és eszkalációs opciókat is, attól függően, hogy a politikai vezetés milyen irányt választ.

Trump szerint Irán nyitott lehet a konfliktus lezárására, de az eddigi feltételek nem megfelelőek (Fotó: AFP)
Trump szerint Irán nyitott lehet a konfliktus lezárására, de az eddigi feltételek nem megfelelőek (Fotó: AFP)

A Fehér Ház korábban 4–6 hetes időkeretet jelölt meg a fő katonai célok elérésére, hangsúlyozva, hogy a művelet addig tart, amíg az elnök úgy nem ítéli meg: a célok teljesültek és az iráni fenyegetés megszűnt. Ugyanakkor az utóbbi időszakban a kilépési stratégiák jelentősége megnőtt, mivel az olajárak emelkednek, és nem világos, hogy Irán hajlandó lenne-e elfogadni az amerikai feltételeket.

Az amerikai elvárások között felmerült a rezsimváltás, a feltétel nélküli megadás és az iráni nukleáris képességek felszámolása – számolt be az NBC News.

Irán ezzel szemben kijelentette, hogy nem kért tűzszünetet, és folytatni kívánja az ellenállást. A konfliktus közben súlyosbodott: az Egyesült Államok és Izrael csapásokat mért az iráni olajexport egyik központjára, a Kharg-szigetre, amire Irán regionális támadásokkal reagált. Több közel-keleti országban drónokat és légicsapásokat észleltek, olajlétesítményeket ürítettek ki, és egyes exportterminálok működését felfüggesztették.

Az amerikai védelmi vezetés szerint Irán katonailag jelentősen meggyengült, ugyanakkor továbbra is komoly problémát jelent a Hormuzi-szoros helyzete. Ez az átjáró kulcsfontosságú, mivel a világ olajszállításának mintegy egyötöde halad át rajta. A térségben dróntámadások érték kereskedelmi hajókat, ezért a forgalom gyakorlatilag leállt, és a hajók amerikai kíséretet kérnek, amit egyelőre nehéz biztosítani.

A konfliktus jelentős gazdasági hatásokkal jár: az olajárak meredeken emelkednek, a pénzpiacok esnek, és a Nemzetközi Energiaügynökség szerint ez az egyik legnagyobb ellátási zavar a globális olajpiac történetében. Az amerikai kormányzaton belül is megjelentek olyan hangok, amelyek a háború gyors lezárását sürgetik a gazdasági kockázatok miatt.

Ugyanakkor még egy amerikai „győzelem” kihirdetése esetén sem biztos, hogy Irán elfogadná a feltételeket. 

 

