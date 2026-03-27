Trump akár tízezer katonát is a Közel-Keletre küldhet az Irán elleni műveletek miatt

Trump elnök a lap szerint fontolgatja a csapaterősítést, miközben továbbra is nyitva hagyja a diplomáciai megoldás lehetőségét Teheránnal.
A beszámoló szerint a Pentagon vizsgálja annak lehetőségét, hogy jelentős szárazföldi erősítést küldjön a térségbe, ezzel bővítve az elnök katonai mozgásterét, írja a RIA Novosztyi.
Trump megkezdte az átcsoportosítást
A tervek alapján gyalogos egységek és páncélozott alakulatok érkezhetnek, amelyeket mintegy ötezer tengerészgyalogos és több ezer ejtőernyős egészíthet ki. Utóbbi egységek már parancsot kaptak az átcsoportosításra.
Egyelőre nem világos, pontosan hova telepítenék az erősítést, de a lap szerint valószínű, hogy olyan helyszíneken állomásoznának, amelyek Irán és a stratégiai jelentőségű Kharg-sziget közelében találhatók.
A feszültség azután éleződött ki, hogy az Egyesült Államok és Izrael február végén katonai műveleteket indított Irán ellen. Teherán válaszul izraeli célpontokat, valamint közel-keleti amerikai támaszpontokat támad.