Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump

Trump akár tízezer katonát is a Közel-Keletre küldhet az Irán elleni műveletek miatt

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Egyesült Államok akár tízezerrel is növelheti a Közel-Keleten állomásozó katonái számát az Irán elleni műveletek miatt – írta a Wall Street Journal.
Trump elnök a lap szerint fontolgatja a csapaterősítést, miközben továbbra is nyitva hagyja a diplomáciai megoldás lehetőségét Teheránnal.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Getty Images/AFP/Tasos Katopodis)

A beszámoló szerint a Pentagon vizsgálja annak lehetőségét, hogy jelentős szárazföldi erősítést küldjön a térségbe, ezzel bővítve az elnök katonai mozgásterét, írja a RIA Novosztyi.

Trump megkezdte az átcsoportosítást

A tervek alapján gyalogos egységek és páncélozott alakulatok érkezhetnek, amelyeket mintegy ötezer tengerészgyalogos és több ezer ejtőernyős egészíthet ki. Utóbbi egységek már parancsot kaptak az átcsoportosításra.

Illusztráció (Fotó: Middle East Images/AFP/Dominic Gwinn)

Egyelőre nem világos, pontosan hova telepítenék az erősítést, de a lap szerint valószínű, hogy olyan helyszíneken állomásoznának, amelyek Irán és a stratégiai jelentőségű Kharg-sziget közelében találhatók.

A feszültség azután éleződött ki, hogy az Egyesült Államok és Izrael február végén katonai műveleteket indított Irán ellen. Teherán válaszul izraeli célpontokat, valamint közel-keleti amerikai támaszpontokat támad.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!