Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump üzent a magyaroknak – ezt önnek is látnia kell!

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 779,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -164,3 Ft

Trump

Donald Trump üzent a magyaroknak – ezt önnek is látnia kell!

12 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trump a közösségi oldalán erőteljes kiállást fogalmazott meg Orbán Viktor mellett. Trump elnök szerint Orbán Viktor egy igaz barát, harcos és győztes, és teljes mértékben támogatja Magyarország miniszterelnökévé való újraválasztását
Link másolása
Vágólapra másolva!
TrumpVálasztás 2026Orbán Viktor

Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor egy igazán erős és hatalmas vezető, aki bizonyítottan fenomenális eredményeket ért el. Fáradhatatlanul küzd hazájáért és népéért, és szereti őket, ahogyan én is az Amerikai Egyesült Államokat. Így fogalmazott közösségi oldalán Donald Trump. Az amerikai elnök kiejelentette: Orbán Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvényes rend biztosításáért.

Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

Magyarország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok az együttműködés és a látványos eredmények új magasságokba emelkedtek az én kormányom alatt, nagyrészt Orbán miniszterelnök úrnak köszönhetően. Várom, hogy továbbra is szorosan együttműködhessek vele, hogy mindkét országunk tovább haladhasson ezen a siker és együttműködés felé vezető hatalmas úton – húzta alá Trump. 

Hozzátette: 

Büszkén támogattam Orbán Viktor 2022-es újraválasztását, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt ismét megtehetem. A választás napja 2026. április 12. Magyarország: MENJEN ÉS SZAVAZZON ORBÁN VIKTORRA! Ő egy igaz barát, harcos és GYŐZTES, és teljes mértékben támogatom Magyarország miniszterelnökévé való újraválasztását – ORBÁN VIKTOR SOHA NEM FOGJA CSERÉBEN HAGYNI MAGYARORSZÁG NAGY NÉPÉT. VÉGIG VELE VAGYOK.



 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!