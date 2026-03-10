Ali Larijani, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács (SNSC) titkára bírálta Donald Trump amerikai elnök kijelentéseit, és közvetlen üzenetet is küldött neki: halállal fenyegette meg – írja a Politico.

Trumpnak üzent egy iráni vezető: „Nehogy téged semmisítsenek meg” Fotó: AFP

Az Ashura-tisztelő iráni nemzet nem fél a papíralapú fenyegetéseitektől. Még a nálad nagyobbak sem tudnák elpusztítani az iráni nemzetet. Vigyázzatok magatokra – nehogy téged semmisítsenek meg!

– fogalmazott.

ملت عاشورایی ایران، از تهدیدات پوشالی شما نمی‌ترسند.

بزرگتر از شما هم نتوانستند ملت ایران را حذف کنند.

مراقب خود باشید حذف نشوید! pic.twitter.com/v1aWLoJk7K — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 10, 2026

Trump kemény megtorlással fenyegette meg Iránt

A kijelentés azt követően hangzott el, hogy Trump kemény megtorlással fenyegette meg Iránt arra az esetre, ha Teherán blokád alá venné a Hormuzi-szorost. Az Öböl térségében található tengeri útvonal kulcsfontosságú a globális energiaszállítás szempontjából, ezért bármilyen korlátozás komoly hatással lehet az olajpiacra. Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon reagált a helyzetre.

Bejegyzésében azt írta, hogy ha Irán megpróbálná megállítani az olajszállítást a Hormuzi-szoroson keresztül, az Egyesült Államok rendkívül kemény választ adna.

„Ha Irán bármit is tesz, ami megállítja az olajáramlást a Hormuzi-szoroson belül, az Amerikai Egyesült Államok hússzor keményebben fogja őket sújtani, mint eddig” – írta Trump. Az amerikai elnök egy másik bejegyzésében még élesebb hangot ütött meg. Azt állította, hogy az Egyesült Államok könnyen megsemmisíthet olyan célpontokat, amelyek Irán jövőbeli újjáépítését is ellehetetleníthetik.

Ezenkívül könnyen elpusztítható célpontokat is megsemmisítünk, amelyek gyakorlatilag lehetetlenné teszik Irán számára, hogy valaha is újjáépüljön nemzetként – Halál, Tűz és Düh fog uralkodni rajtuk – De remélem és imádkozom, hogy ez ne történjen meg!

– fogalmazott az amerikai elnök.

Ali Larijani az iráni politikai rendszer egyik meghatározó alakja. Korábban a Forradalmi Gárda tagja volt, és az elmúlt években is fontos szerepet töltött be a teheráni vezetés biztonságpolitikai döntéshozatalában.

Mint ismert, az iráni rezsim nemrég új legfőbb vezetőt nevezett ki, miután Ali Hamenei ajatollah egy légicsapásban életét vesztette.

A Washington és Teherán közötti feszültség az elmúlt időszakban egyre nőtt. Az amerikai–izraeli katonai fellépés világszerte felhajtotta az olajárakat is. Az árak azonban némileg csökkentek, miután Trump hétfőn arról beszélt, hogy a konfliktus akár a végéhez is közeledhet.