Tseber Roland, a Magyarországról kiutasított ukrán kém üzent, ezúttal a sajátjainak – videó

Tseber Roland, Magyar Péter Magyarországról kiutasított ukrán kapcsolata, ezúttal nem a magyar, hanem az ukrán közönséghez intézett üzenetet egy frissen megjelent videóban. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Tseber korábban azzal is büszkélkedett, hogy személyes kapcsolatot ápol a magyar baloldali ellenzék több vezető szereplőjével.

Arra kérek minden ukránt, – szakértőket, hozzáértőket, politológusokat, politikusokat, nem tudom, bármilyen területen dolgozókat – hogy ne kommentáljanak. Egyáltalán ne

– mondta Tseber a videóban, aki azzal folytatta, hogyha ha mégis kommentálnak, legyenek óvatosak a Magyarországgal kapcsolatos kijelentéseikkel, mivel a korábban elhangzott fenyegetések szerinte csak Orbán Viktor álláspontját erősítik.