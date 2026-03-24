Magyar Péter

Tseber Roland, a Magyarországról kiutasított ukrán kém üzent, ezúttal a sajátjainak – videó

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
Tseber Roland, akit Magyarországról kémtevékenység gyanújával utasítottak ki, és akiről ismert, hogy szoros kapcsolatot ápol a magyar ellenzék vezető politikusaival, most egy videóüzenetben az ukrán nyilvánossághoz fordult. A felvételen arra kérte honfitársait – politikusokat, szakértőket és elemzőket egyaránt –, hogy tartózkodjanak a Magyarországgal kapcsolatos nyilvános megszólalásoktól.
Magyar PéterVálasztás 2026Tisza

Tseber Roland, Magyar Péter Magyarországról kiutasított ukrán kapcsolata, ezúttal nem a magyar, hanem az ukrán közönséghez intézett üzenetet egy frissen megjelent videóban. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Tseber korábban azzal is büszkélkedett, hogy személyes kapcsolatot ápol a magyar baloldali ellenzék több vezető szereplőjével.

Tseber Roland, a Magyarországról kiutasított ukrán kém és Magyar Péter
Fotó: Facebook

Arra kérek minden ukránt, – szakértőket, hozzáértőket, politológusokat, politikusokat, nem tudom, bármilyen területen dolgozókat – hogy ne kommentáljanak. Egyáltalán ne

– mondta Tseber a videóban, aki azzal folytatta, hogyha ha mégis kommentálnak, legyenek óvatosak a Magyarországgal kapcsolatos kijelentéseikkel, mivel a korábban elhangzott fenyegetések szerinte csak Orbán Viktor álláspontját erősítik.

 

