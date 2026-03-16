Tusk Zelenszkij példáját követi Lengyelországban

Donald Tusk, lengyel miniszterelnök követi Volodimir Zelenszkij ukrán elnök példáját és megpróbálja megszüntetni a lengyel korrupcióellenes hivatalt. A lengyel parlament már el is fogadta a jogszabályt és a tervek szerint a szervezet feladatait más hivatalokhoz helyeznék át – írja a Brussels Signal.

A jogszabály azonban valószínűleg nem lép hatályba, mivel a Karol Nawrocki elnök vezette ellenzék várhatóan közbe fog lépni. A lengyel Központi Korrupcióellenes Hivatalt (CBA) 2006-ban hozta létre az akkori konzervatív (PiS) kormány. A Tusk vezette kormány ugyanakkor elkötelezte magát a hivatal megszüntetése mellett, azzal érvelve, hogy az intézmény hiteltelenné vált, mert állításuk szerint a PiS politikai célok megvalósítására használja.

A törvényjavaslat benyújtásakor Tomasz Siemoniak miniszter azt mondta, a megszüntetés szükséges, mert a CBA politikai befolyás alá került. Rámutatott arra, hogy az ügynökség korábbi vezetőit, Mariusz Kaminskit és Maciej Wasikot (mindketten jelenleg európai parlamenti képviselők) hivatali visszaélés miatt ítélték el. Siemoniak arra is hivatkozott, hogy a CBA vitatott módon kulcsszerepet játszott a Pegasus kémprogram beszerzésében és használatában az utolsó PiS-kormány (2015–2023) idején. Azzal vádolta a hivatalt, hogy a szoftvert politikai ellenfelek megfigyelésére használta ahelyett, hogy bűnözők ellen alkalmazta volna.

A javasolt jogszabály megszüntetné a CBA-t, és feladatait a Belbiztonsági Ügynökséghez (ABW), a Nemzeti Adóigazgatáshoz (KAS) és a rendőrséghez helyezné át, ahol egy új szakosított egység, a Központi Korrupcióellenes Iroda jönne létre.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, tömegek tüntettek az ukrán elnök ellen, amikor megpróbálta megnyirbálni Ukrajna korrupcióellenes szerveinek hatáskörét.