Brüsszel vette át Washington helyét, ugyanaz a korrupciós és ügynökhálózat most a Tiszát segíti

Egy kiterjedt nemzetközi hálózat pénzeli és koordinálja a magyar baloldalhoz köthető szereplőket, újságírókat, aktivistákat és NGO-kat. Ez a hálózat a Biden-kormányzat végével nem ért véget, csak mára Brüsszel vette át Washington helyét: ugyanaz a hálózat, amely 2022-ben a baloldali összefogás kampányát segítette, most a Tiszát segíti. Céljuk a nemzeti kormány megbuktatása, hogy helyére egy brüsszel- és ukránbarát ügynökkormányt ültessenek –olvasható az összegzésben, írja az MTI.

László András kormánybiztos (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A kormány megbízásából elkészült László András kormánybiztos jelentése a Biden-kormányzat magyarországi politikai befolyásolási tevékenységéről.

A jelentés részletesen feltárja azt a nemzetközi korrupciós hálózatot, amelyen keresztül az amerikai baloldal – Joe Biden elnöksége alatt – politikai és pénzügyi eszközökkel avatkozott be a magyar választásokba, és támogatta a nemzeti kormány megbuktatására irányuló törekvéseket. A „guruló dollárokat” balliberális szerkesztőségek, újságírók, civil szervezetek és aktivista hálózatok finanszírozására fordították a nemzeti kormány elleni fellépés érdekében – közölte a tárca.

Mint írják, Magyarország évek óta kiemelt célpontja a külföldi beavatkozásnak, a külföldi finanszírozás mértéke jelentősen megugrott. Az USAID szervezeten keresztül 2022 és 2025 között legalább 3,5 milliárd forinttal támogatták a magyar baloldali szervezeteket, újságírókat és közvetítőket. A guruló dollárok a baloldal 2022-es választási veresége után sem álltak le, a „dollárbaloldal-botrány” ellenére az amerikai baloldal állandó beavatkozásra rendezkedett be. Az akkor kiosztott források ma is jelentősen segítik a hálózat működését.

Ügynökhálózat a Tisza érdekében

A közlés szerint a pénzek egy kiterjedt nemzetközi közvetítőhálózaton keresztül érkeztek Magyarországra. A finanszírozásban kulcsszerepet játszott az amerikai külügyminisztérium, a National Endowment for Democracy (NED), valamint a Soros-hálózathoz köthető szervezetek. A pénzelosztó hálózatban számos nemzetközi szervezet kulcsszereplő, többek között a German Marshall Fund és a Globsec.

„Ez utóbbi különösen figyelemreméltó, hiszen Orbán Anita is a Globsectől érkezett a Tisza Párthoz. Ezek a szervezetek nemcsak finanszírozzák, hanem koordinálják is a magyarországi beavatkozási tevékenységeket. Szintén a hálózat része a tiszás ügynökbotrányban érintett Panyi Szabolcs is, akinek tevékenységét több csatornán keresztül finanszírozzák külföldről– tartalmazza az összegzés.

A közlemény szerint László András felhívja a figyelmet, hogy bár a Trump-kormányzat leállította az USAID programjait és megszüntette a szervezetet, a korrupciós és ügynökhálózat nem szűnt meg, csak új finanszírozási forrásokat keres, immár elsősorban Brüsszelben. Az Európai Bizottság ma hasonló programokon keresztül sok esetben ugyanazokat a szervezeteket támogatja, amelyek korábban a guruló dollárokból is részesültek.