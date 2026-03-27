Tiszás ügynökbotrány: súlyos vádak egy újságíró és a Tisza körei ellen

Hangfelvétel igazolja, hogy komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a sztoriban – írta a Mandiner hétfőn.
Panyi Szabolcs a titkosszolga?
A levélből és a csatolmányként elküldött hangfelvételből kiderül, hogy:
- A külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal.
- Panyi megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
- Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával.
- Panyi Szabolcsnak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem
– állapította meg a lap.
Panyi Szabolcs ezen a felvételen hallható:
Rendkívüli ülést tartott a Nemzetbiztonsági Bizottság
Rendkívüli ülést hívott össze Sas Zoltán, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke, miután az elmúlt napokban több, közbiztonságot és politikai szereplőket érintő eset is történt. A bizottság célja, hogy áttekintse a kialakult helyzetet, és felmérje, milyen információk hozhatók nyilvánosságra.
Tájékozódunk, és ha lesznek olyan részletek, amelyek megoszthatók a nyilvánossággal, akkor azokat közzé fogjuk tenni”
– írta a közösségi oldalán.
Fenyegetések és incidensek árnyékolják be a kampányt
A politikai kampány végéhez közeledve látványosan nő a feszültség: az elmúlt héten több, egymástól független incidens is történt. Orbán Viktort különösen súlyos fenyegetések érték: az online térben volt, aki egyenesen a miniszterelnök fejbelövésével fenyegetőzött.
Indokolt volt a bizottság azonnali összehívása, amelynek célja a helyzet tisztázása és a lehetséges kockázatok feltérképezése.
Panyi sokkal több lehet egyszerű informátornál
Hosszabb elemzést közölt a Tűzfalcsoport Panyi Szabolcs tevékenységéről. Az írás szerint a kiszivárgott, és az újságíró által hitelesnek elismert hangfelvétel azt mutatja, hogy Panyi nem egyszerű informátorként működhetett együtt külföldi szereplőkkel, hanem egy idegen hálózatba ágyazódhatott be.
Az elemzés szerint a felvétel alapján az újságíró adatokat gyűjthetett külföldi partnerek számára, és velük összehangolva végezhette újságírói munkáját.
A Tűzfalcsoport írása több korábbi eseményt is felidéz, amelyek szerintük ebbe a mintázatba illeszkednek. Példaként említenek egy 2021-es közösségi médiás bejegyzést, amelyben Panyi Szabolcs egy visegrádi csúcstalálkozóról készült képet tett közzé. A fotón Andrej Babis, Sebastian Kurz és Peter Pellegrini politikusok fotójára piros X-jelek kerültek.
Az elemzés kitér egy másik esetre is: a Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni 2024-es merénylet után Panyi Szabolcs a közösségi médiában gyorsan közzétette az elkövető személyazonosságát, és a Tűzfalcsoport szerint olyan narratívát vázolt fel, amely az orosz érintettség lehetőségét vetette fel.
A botrány kirobbanása után magyarázkodik Panyi Szabolcs
Újabb fordulatot vett a tiszás ügynökbotrány: Gulyás Gergely újságírói kérdésre válaszolva közölte a Kormányinfón, hogy az igazságügyi miniszter feljelentést tesz kémkedés miatt Panyi Szabolcs ellen. Az Direkt36 újságírója korábban beismerte, hogy a kiszivárgott hangfelvételen ő hallható, most mégis hosszas magyarázkodásba és mentegetőzésbe kezdett a közösségi oldalán.
Így védekezik az újságíró
Amennyiben nem lennék újságíró, most fel tudnék sorolni rengeteg olyan tényt, amiből világosan kiderülne: teljesen kizárt, hogy rólam a magyar állam tényleg elhiggye, hogy kémkedek
– védekezett Panyi Szabolcs. Szilárd moráljaira és újságírói hivatása iránti elkötelezettségére hivatkozva végül nem sorolta fel a rengeteg tényt, amely állítása szerint azonnal felmentené őt a kémkedés vádja alól.
Panyi hétfőn még elismerte, hogy az ő hangja hallható a felvételen, amelyen egy ismeretlen nőnek beismeri, hogy megadta Szijjártó Péter két telefonszámát is egy külföldi titkosszolgálatnak azzal a céllal, hogy le tudják hallgatni a magyar külügyminisztert.
Az immár feljelentett újságíró azt is elismerte: csak kérkedni akart, amikor azzal hencegett, hogy beleszólása van abba, ki kerülhet majd be a Külügyminisztériumba a választások után.
Panyi Szabolcs szánalmas magyarázkodására
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója az alábbi Facebook-videóban reagált.