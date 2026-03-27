Lebukott Macron sunyi terve – olyan kijózanító taslit kapott, hogy csak lesett

Panyi Szabolcs

Tiszás ügynökbotrány: súlyos vádak egy újságíró és a Tisza körei ellen

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
Panyi Szabolcs megadta Szijjártó Péter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amely így megfigyelhette a külügyminiszter beszélgetéseit. Az ügy miatt rendkívüli ülést tartott a Nemzetbiztonsági Bizottság. A Tűzfalcsoport közben elemzést tett közzé az újságíró tevékenységéről, amely szerint pályafutásában több, külföldi hálózatokhoz köthető kapcsolat és finanszírozási háttér is megjelenik. A botrányba keveredett újságíró eközben közösségi oldalán próbálja magyarázni a történteket.
Hangfelvétel igazolja, hogy komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a sztoriban – írta a Mandiner hétfőn.

Panyi Szabolcs a titkosszolga?

A levélből és a csatolmányként elküldött hangfelvételből kiderül, hogy:

  • A külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal.
  • Panyi megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
  • Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával.
  • Panyi Szabolcsnak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem

– állapította meg a lap.
Panyi Szabolcs ezen a felvételen hallható:

Rendkívüli ülést tartott a Nemzetbiztonsági Bizottság

Rendkívüli ülést hívott össze Sas Zoltán, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke, miután az elmúlt napokban több, közbiztonságot és politikai szereplőket érintő eset is történt. A bizottság célja, hogy áttekintse a kialakult helyzetet, és felmérje, milyen információk hozhatók nyilvánosságra. 

Tájékozódunk, és ha lesznek olyan részletek, amelyek megoszthatók a nyilvánossággal, akkor azokat közzé fogjuk tenni” 

– írta a közösségi oldalán.

Fenyegetések és incidensek árnyékolják be a kampányt

A politikai kampány végéhez közeledve látványosan nő a feszültség: az elmúlt héten több, egymástól független incidens is történt. Orbán Viktort különösen súlyos fenyegetések érték: az online térben volt, aki egyenesen a miniszterelnök fejbelövésével fenyegetőzött. 

Indokolt volt a bizottság azonnali összehívása, amelynek célja a helyzet tisztázása és a lehetséges kockázatok feltérképezése.

Panyi sokkal több lehet egyszerű informátornál

Hosszabb elemzést közölt a Tűzfalcsoport Panyi Szabolcs tevékenységéről. Az írás szerint a kiszivárgott, és az újságíró által hitelesnek elismert hangfelvétel azt mutatja, hogy Panyi nem egyszerű informátorként működhetett együtt külföldi szereplőkkel, hanem egy idegen hálózatba ágyazódhatott be. 

David Pressman, az Egyesült Államok korábbi budapesti nagykövete, Samantha Power, a USAID volt vezetője és Panyi Szabolcs, a Direkt36 újságírója egy fogadáson
Fotó: Facebook/Orbán Balázs

Az elemzés szerint a felvétel alapján az újságíró adatokat gyűjthetett külföldi partnerek számára, és velük összehangolva végezhette újságírói munkáját.

A Tűzfalcsoport írása több korábbi eseményt is felidéz, amelyek szerintük ebbe a mintázatba illeszkednek. Példaként említenek egy 2021-es közösségi médiás bejegyzést, amelyben Panyi Szabolcs egy visegrádi csúcstalálkozóról készült képet tett közzé. A fotón Andrej Babis, Sebastian Kurz és Peter Pellegrini politikusok fotójára piros X-jelek kerültek. 

Az elemzés kitér egy másik esetre is: a Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni 2024-es merénylet után Panyi Szabolcs a közösségi médiában gyorsan közzétette az elkövető személyazonosságát, és a Tűzfalcsoport szerint olyan narratívát vázolt fel, amely az orosz érintettség lehetőségét vetette fel.

A  botrány kirobbanása után magyarázkodik Panyi Szabolcs

Újabb fordulatot vett a tiszás ügynökbotrány: Gulyás Gergely újságírói kérdésre válaszolva közölte a Kormányinfón, hogy az igazságügyi miniszter feljelentést tesz kémkedés miatt Panyi Szabolcs ellen. Az Direkt36 újságírója korábban beismerte, hogy a kiszivárgott hangfelvételen ő hallható, most mégis hosszas magyarázkodásba és mentegetőzésbe kezdett a közösségi oldalán.

Fotó: Mira Marjanovic

Így védekezik az újságíró

Amennyiben nem lennék újságíró, most fel tudnék sorolni rengeteg olyan tényt, amiből világosan kiderülne: teljesen kizárt, hogy rólam a magyar állam tényleg elhiggye, hogy kémkedek

– védekezett Panyi Szabolcs. Szilárd moráljaira és újságírói hivatása iránti elkötelezettségére hivatkozva végül nem sorolta fel a rengeteg tényt, amely állítása szerint azonnal felmentené őt a kémkedés vádja alól.
Panyi hétfőn még elismerte, hogy az ő hangja hallható a felvételen, amelyen egy ismeretlen nőnek beismeri, hogy megadta Szijjártó Péter két telefonszámát is egy külföldi titkosszolgálatnak azzal a céllal, hogy le tudják hallgatni a magyar külügyminisztert. 
Az immár feljelentett újságíró azt is elismerte: csak kérkedni akart, amikor azzal hencegett, hogy beleszólása van abba, ki kerülhet majd be a Külügyminisztériumba a választások után.
Panyi Szabolcs szánalmas magyarázkodására

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója az alábbi Facebook-videóban reagált.

 

