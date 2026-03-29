Az orosz-ukrán háború már több mint négy éve tart, azonban a tavalyi évben valami megváltozott. A statisztikák szerint ugyanis az ukrán társadalom lassan kezd ereje végére érni, miközben a sebesültek, halottak és menekültek soha nem látott csúcsot döntött.

Az ukrán lakosság kezdi elérni tűréshatárárt

Az Intersos, egy olaszországi székhelyű nemzetközi humanitárius szervezet, amely nemrég közzétette friss jelentését az ukrán háború humanitárius aspektusairól. Habár a fronton továbbra is zajlanak a harcok amelyek önmagukban is pusztítóak, a jelentés szerint az ukrán társadalom helyzete soha nem volt még olyan kritikus, mint a 2025-ös évben.

A szervezet jelentésében kiemelte, hogy a tél beálltával kezdődő energetikai infrastruktúrára mért folyamatos orosz csapások megtették a hatásukat, hiszen több millió ember maradt áram és fűtés nélkül.

Ezen ukránoknak egy része azonban érthető módon a menekülést választotta. 2025-ben a statisztikai adatok szerint mintegy 10,8 millió ukrán hagyta el otthonát a háború miatt. Ezen menekülteknek egy része úgynevezett belső menekült (3,7 millió), ők Ukrajna egy másik területére költöztek át a háború elől, azonban vannak olyanok is, akik valamely Európai országban találtak menedékre. A szervezet összesítése szerint az ő számuk eléri az 5 milliót.

A jelentés egyúttal felhívja a figyelmet arra is, hogy a vízrendszerek rendszeresen megsérülnek, ami súlyosan korlátozza a biztonságos ivóvízhez való hozzáférést. A frontvonalhoz közeli területeken több mint 1 millió ember maradt biztonságos vízhez való hozzáférés nélkül a sérült hálózatok és a szivattyútelepek működtetéséhez szükséges áram hiánya miatt.

Ezenkívül országszerte több mint 300 kórház és egészségügyi intézmény, valamint mintegy 480 iskola és oktatással kapcsolatos épület sérült meg vagy pusztult el. Ma Ukrajnában egy egész gyermekgenerációt fosztanak meg részben vagy teljesen az oktatáshoz való jogától.

A konfliktus által leginkább érintett társadalmi csoportok az idősek, akik gyakran úgy döntenek, hogy származási helyükön maradnak a veszélyek ellenére is, mivel nincsenek alternatíváik, vagy nehézségekbe ütköznek a menekülés során; a fogyatékkal élők és krónikus betegek, akik jelentős mobilitási akadályokkal szembesülnek, amelyek aláássák a biztonság keresésének képességét; valamint az egyszülős háztartások, amelyeket a konfliktus következtében nagyrészt anyák és gyermekek alkotnak.