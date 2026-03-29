Az orosz-ukrán háború már több mint négy éve tart, azonban a tavalyi évben valami megváltozott. A statisztikák szerint ugyanis az ukrán társadalom lassan kezd ereje végére érni, miközben a sebesültek, halottak és menekültek soha nem látott csúcsot döntött.
Az Intersos, egy olaszországi székhelyű nemzetközi humanitárius szervezet, amely nemrég közzétette friss jelentését az ukrán háború humanitárius aspektusairól. Habár a fronton továbbra is zajlanak a harcok amelyek önmagukban is pusztítóak, a jelentés szerint az ukrán társadalom helyzete soha nem volt még olyan kritikus, mint a 2025-ös évben.
A szervezet jelentésében kiemelte, hogy a tél beálltával kezdődő energetikai infrastruktúrára mért folyamatos orosz csapások megtették a hatásukat, hiszen több millió ember maradt áram és fűtés nélkül.
Ezen ukránoknak egy része azonban érthető módon a menekülést választotta. 2025-ben a statisztikai adatok szerint mintegy 10,8 millió ukrán hagyta el otthonát a háború miatt. Ezen menekülteknek egy része úgynevezett belső menekült (3,7 millió), ők Ukrajna egy másik területére költöztek át a háború elől, azonban vannak olyanok is, akik valamely Európai országban találtak menedékre. A szervezet összesítése szerint az ő számuk eléri az 5 milliót.
A jelentés egyúttal felhívja a figyelmet arra is, hogy a vízrendszerek rendszeresen megsérülnek, ami súlyosan korlátozza a biztonságos ivóvízhez való hozzáférést. A frontvonalhoz közeli területeken több mint 1 millió ember maradt biztonságos vízhez való hozzáférés nélkül a sérült hálózatok és a szivattyútelepek működtetéséhez szükséges áram hiánya miatt.
Ezenkívül országszerte több mint 300 kórház és egészségügyi intézmény, valamint mintegy 480 iskola és oktatással kapcsolatos épület sérült meg vagy pusztult el. Ma Ukrajnában egy egész gyermekgenerációt fosztanak meg részben vagy teljesen az oktatáshoz való jogától.
A konfliktus által leginkább érintett társadalmi csoportok az idősek, akik gyakran úgy döntenek, hogy származási helyükön maradnak a veszélyek ellenére is, mivel nincsenek alternatíváik, vagy nehézségekbe ütköznek a menekülés során; a fogyatékkal élők és krónikus betegek, akik jelentős mobilitási akadályokkal szembesülnek, amelyek aláássák a biztonság keresésének képességét; valamint az egyszülős háztartások, amelyeket a konfliktus következtében nagyrészt anyák és gyermekek alkotnak.
A nők gyakran számolnak be a legmagasabb pszichoszociális stresszről, mivel nemcsak családjukról kell gondoskodniuk, hanem közösségi szolgálatot is el kell látniuk, mivel a férfiak a fronton harcolnak. Ez különösen szembetűnő a Herszoni terület falvaiban, ahol a nők közösségi központokat irányítanak, amelyek élelmiszert, takarókat, ivóvizet, higiéniai termékeket és egyéb, a háborús környezetben a mindennapi túléléshez szükséges cikkeket osztanak szét.
Az elmúlt év tehát megmutatta, hogy míg Ukrajna vezetése továbbra is kitart a háború folytatása mellett, az ukrán lakosság helyzete egyre inkább romlik. A belső feszültségek pedig már kezdenek megmutatkozni, még ha ezt Volodimir Zelenszkij elnök nem is akarja belátni.
Folytatnák a háborút
Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.
A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.
Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.