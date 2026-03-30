Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Deák Dániel szervezett tiszás provokátorokkal találkozott, de ami ezután jött, arra még ő sem számított – videó

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

dnyipro

Felfoghatatlan számok! Örökké viselik a háború nyomait az ukrán katonák és civilek

9 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Emberi ésszel szinte felfoghatatlan szenvedést okoz az orosz–ukrán háború. Ukrajna egészségügyi intézményeiben döbbenetes nagyságrendben hajtanak végre amputációkat katonákon és civileken egyaránt, másoknak pedig az arca torzul el örökre a Magyarország határaitól mindössze néhány órányira dúló vérontás során.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dnyiproukrajnaorosz-ukrán háború

Becslések szerint 2022 óta harmincezertől akár százezerig terjedhet azon ukrán katonák és civilek száma, akik az orosz–ukrán háború során végtagjukat vesztették, sokan közülük többet is. Ez a szám különösen akkor döbbenetes, ha összevetjük az afganisztáni és iraki háborúk 16 éve alatt regisztrált 1705 amputált amerikai katonával. A fizikai sérülések mellett agyrázkódás, traumás agysérülések, poszttraumás stressz szindróma (PTSD) és súlyos fej- és arcsérülések tízezrei terhelik Ukrajna kórházait.

Örökké viselik a háború nyomait Ukrajna katonái (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)
Örökké viselik a háború nyomait Ukrajna katonái (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)

A kelet-ukrajnai Dnyipro kórházai éjszakánként hatvan–száz új sebesültet fogadnak a frontról, többségük amputációra szorul, 80 százalékuk lélegeztetőgépes támogatásra. A Mecsnikov Regionális Kórház ötszáz egészségügyi dolgozója naponta ötvennél több sürgősségi műtétet végez, állandó rakétatámadások árnyékában.

Mindannyian krónikus stresszben élünk. Nem érezzük magunkat biztonságban

– mondja egy orvos, de a személyzet hősiesen kitart.

A modern hadviselés nemcsak a közvetlen harcmezőn pusztít. Ukrajna területének több mint 20 százalékát fel nem robbant lőszerek borítják. A rakéták és repülőgépek által szétszórt levél- és pillangóaknák nevüket jellegzetes szárny alakjukról kapták, és körülbelül ököl nagyságúak. Mivel műanyagból készülnek, a fémdetektorok nem érzékelik őket, és még egy könnyű érintés is gyorsan felrobbantja őket, amputációt vagy súlyos csonkolást okozva. A fel nem robbant taposóaknák még a háború vége után is halálos veszélyt jelentenek majd a civilekre és főleg a gyermekekre, ha véletlenül felveszik őket vagy rájuk lépnek.

Ha egy katona elveszíti a lábát, a társadalom hősként tekint rá. De ha elveszíti az arcát? Akkor szellemmé válik

– hívja fel a figyelmet Dr. Andrij Kopcsak, a kijevi Bogomolec Nemzeti Orvostudományi Egyetem száj- és állcsontsebészeti tanszékének vezetője.

A 32 éves Volodimir Melnyik 2023-ban szenvedett súlyos arcsérülést egy heves összecsapásban.

Az arcom jobb oldalán minden ideg elszakadt, minden csont szétzúzódott. Nem láttam a szememmel

– emlékezett.

Csaknem egy teljes napig kellett várnia, hogy kimenekítsék a frontvonalról, utána pedig annyira súlyos állapotban volt, hogy el sem akarták látni, mert nem láttak rá esélyt, hogy életben marad. Többször megoperálták, ezek a műtétek azonban nem sikerültek túl jól, különféle komplikációk léptek fel. Végül több hónapi szenvedés után a „Doctors for Heroes” projekt önkénteseinek és ötvennél is több műtétnek köszönhetően sikerült helyreállítani az arcát annyira, amennyire egy ilyen sérülés után lehetett. A testi és lelki sebeket azonban örökre viselni fogja.

Az arc helyreállításának ráadásul nem az esztétikai a legfontosabb funkciója.

A legfontosabb az volt, hogy újra tudjak rágni és enni

– mondta Melnyik, aki azóta visszatért a frontra, a háború ugyanis továbbra is egyre kegyetlenebb eszközökkel folyik, mindennap újabb és újabb sérüléseket és halált okozva.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!