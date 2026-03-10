Hírlevél
Ukrajna

Ukrajna ballisztikus rakétát tesztel

Egy március 9-i interjúban a Fire Point ukrán fegyvergyártó vállalat főtulajdonosa és főmérnöke arról beszélt, hogy egy új fegyvert tesztelnek. A beszámoló alapján Ukrajna új ballisztikus rakétái könnyedén elérhetik majd Moszkvát is.
Az ukrán fegyvergyártás egyik legnagyobbjának kikiáltott Fire Point tulajdonosa, Denisz Stilierman nagy reményeket fűz az új fegyverhez. Az FP-7 és FP-9 névre keresztelt ballisztikus rakétákkal Ukrajna könnyedén csapást mérhet akár Moszkvára is – írja a Kyiv Independent

Fotó: SERHII OKUNEV / AFP
A Fire Point vezetője szerint Ukrajna akár Moszkvára is csapást mérhet az új rakétával 
Fotó: SERHII OKUNEV / AFP

Az ukrán mélységi fegyverek egyik legnagyobb problémája az, hogy Oroszország hatékony légvédelmi rendszerekkel vette körül Moszkvát és Szentpétervárt. A drónok és még a cirkálórakéták sem jutnak át szinte soha, ezt a problémát pedig a Fire Point vezetője is elismerte. A megoldás azonban hamarosan megérkezik, két ballisztikus rakéta képében. 

„Az FP-9 könnyen képes lesz célpontokat találni Moszkvában, mivel nagyon gyors a becsapódása” – mondta Stilierman. 

A nagyobb hatótávolságú és erősebb ütésű FP-9 esetében Stilierman korábban abban reménykedett , hogy 2026 júniusára elkészülnek a működőképes modellek.

Az ukrán háborús védelmi kiadások egyik legnagyobb nyerteseként ismert Fire Point története nem mentes a vitáktól. A cég tavaly nyáron sajtókörútra indult Európában, népszerűsítve Flamingo rakétáját, amelynek állítólagos hatótávolsága, hasznos teherbírása, pontossága és gyártási adatai messze felülmúlták a csatatéren kimutatható bármilyen hatást.

Azonban nem sokkal később kiderült, hogy a vállalatot a korrupció ellenes hatóságok vizsgálják visszaélések miatt, ami nem segített az európai promóció során. 

 

 

