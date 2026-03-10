Ukrajna ballisztikus rakétát tesztel

Az ukrán fegyvergyártás egyik legnagyobbjának kikiáltott Fire Point tulajdonosa, Denisz Stilierman nagy reményeket fűz az új fegyverhez. Az FP-7 és FP-9 névre keresztelt ballisztikus rakétákkal Ukrajna könnyedén csapást mérhet akár Moszkvára is – írja a Kyiv Independent.

A Fire Point vezetője szerint Ukrajna akár Moszkvára is csapást mérhet az új rakétával

Fotó: SERHII OKUNEV / AFP

Az ukrán mélységi fegyverek egyik legnagyobb problémája az, hogy Oroszország hatékony légvédelmi rendszerekkel vette körül Moszkvát és Szentpétervárt. A drónok és még a cirkálórakéták sem jutnak át szinte soha, ezt a problémát pedig a Fire Point vezetője is elismerte. A megoldás azonban hamarosan megérkezik, két ballisztikus rakéta képében.

„Az FP-9 könnyen képes lesz célpontokat találni Moszkvában, mivel nagyon gyors a becsapódása” – mondta Stilierman.

A nagyobb hatótávolságú és erősebb ütésű FP-9 esetében Stilierman korábban abban reménykedett , hogy 2026 júniusára elkészülnek a működőképes modellek.

Az ukrán háborús védelmi kiadások egyik legnagyobb nyerteseként ismert Fire Point története nem mentes a vitáktól. A cég tavaly nyáron sajtókörútra indult Európában, népszerűsítve Flamingo rakétáját, amelynek állítólagos hatótávolsága, hasznos teherbírása, pontossága és gyártási adatai messze felülmúlták a csatatéren kimutatható bármilyen hatást.