Megrázó felvétel jelent meg a Telegramon, amelyen egy ukrajnai toborzási akció látható. A videót egy emeletes ház egyik ablakából készítették, és azt mutatja, ahogy egy férfit erőszakkal próbálnak betuszkolni egy kék színű járműbe.
A felvételen az látszik, hogy a civil kívülről kapaszkodik az autóba, miközben egy toborzó megpróbálja behúzni a tolóajtós járműbe. A jelenetet kiabálás kíséri, a helyzet egyre feszültebbé válik.
Rövid időn belül megérkezik egy fehér kisbusz is, amelyből több egyenruhás ugrik ki. Ők azonnal a toborzó segítségére sietnek, és közösen, néhány másodperc alatt betuszkolják a férfit a járműbe.
A videó végén mindkét autó elhagyja a helyszínt. A felvételhez csatolt leírás szerint az eset Dnyipróban történt.
A Telegramon nemrég egy másik kényszersorozással kapcsolatos videó is megjelent. A felvételen egy lakótelep látható az esti órákban, ahol több ember egy fehér autó körül járkál. Később egy mentőautó is megjelenik a helyszínen.
A képsorokhoz azt írták: Az Ivano-Frankivszk megyében található Volcsinec településen konfliktus alakult ki a helyi lakosok, valamint a rendőrség és a toborzóközpont (TCK) munkatársai között, amelynek következtében egy férfihoz mentőt kellett hívni.
A Swedish Centre for Eastern European Studies (SCEEUS) elemzése szerint komoly problémák vannak az ukrán mozgósítási rendszerrel, amely nem tudja hatékonyan kezelni a háború okozta létszámhiányt. Azt írják, hogy bár sok hadköteles elfogadja a sorozás szükségességét, a rendszer szervezetlensége, az átláthatatlanság és a visszaélések miatt egyre többen bizalmatlanok, sokakat pedig visszatart a hadseregbe való belépéstől a nem megfelelő kiképzéstől és a rossz vezetéstől való félelem.
A tanulmány szerint a jelenlegi módszerek nem működnek megfelelően: korrupciós botrányok, erőszakos esetek és tömeges sorozáselkerülés jellemzi a rendszert.
Több tízezer ember próbálta elkerülni a behívót, miközben a toborzó központok működését szervezeti hiányosságok és lassú reformok hátráltatják, ami tovább rontja a helyzetet – olvasható a tanulmányban.
