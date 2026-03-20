Brutális felvétel került elő: így hurcolnak el civileket az utcáról Ukrajnában

Sokkoló videó terjed ismét a közösségi médiában: egy emeletes házból rögzített felvételen látható, ahogy egy civilt erőszakkal próbálnak betuszkolni egy autóba Ukrajnában, Dnyipróban.
toborzóorosz-ukrán háborúUkrajnakényszersorozás

Megrázó felvétel jelent meg a Telegramon, amelyen egy ukrajnai toborzási akció látható. A videót egy emeletes ház egyik ablakából készítették, és azt mutatja, ahogy egy férfit erőszakkal próbálnak betuszkolni egy kék színű járműbe.

Ukrajna, Harkiv – A Regionális Toborzó Iroda (TCK) emberei járőröznek
Fotó: Narciso Contreras / Anadolu/AFP

A felvételen az látszik, hogy a civil kívülről kapaszkodik az autóba, miközben egy toborzó megpróbálja behúzni a tolóajtós járműbe. A jelenetet kiabálás kíséri, a helyzet egyre feszültebbé válik.

Rövid időn belül megérkezik egy fehér kisbusz is, amelyből több egyenruhás ugrik ki. Ők azonnal a toborzó segítségére sietnek, és közösen, néhány másodperc alatt betuszkolják a férfit a járműbe.

A videó végén mindkét autó elhagyja a helyszínt. A felvételhez csatolt leírás szerint az eset Dnyipróban történt.

A Telegramon nemrég egy másik kényszersorozással kapcsolatos videó is megjelent. A felvételen egy lakótelep látható az esti órákban, ahol több ember egy fehér autó körül járkál. Később egy mentőautó is megjelenik a helyszínen. 

Kényszersorozás Ivano-Frankivszkban annyira eldurvult, hogy mentőt kellett hívni (Fotó: Telegram)

A képsorokhoz azt írták: Az Ivano-Frankivszk megyében található Volcsinec településen konfliktus alakult ki a helyi lakosok, valamint a rendőrség és a toborzóközpont (TCK) munkatársai között, amelynek következtében egy férfihoz mentőt kellett hívni.

A Swedish Centre for Eastern European Studies (SCEEUS) elemzése szerint komoly problémák vannak az ukrán mozgósítási rendszerrel, amely nem tudja hatékonyan kezelni a háború okozta létszámhiányt. Azt írják, hogy bár sok hadköteles elfogadja a sorozás szükségességét, a rendszer szervezetlensége, az átláthatatlanság és a visszaélések miatt egyre többen bizalmatlanok, sokakat pedig visszatart a hadseregbe való belépéstől a nem megfelelő kiképzéstől és a rossz vezetéstől való félelem.

A tanulmány szerint a jelenlegi módszerek nem működnek megfelelően: korrupciós botrányok, erőszakos esetek és tömeges sorozáselkerülés jellemzi a rendszert.

 Több tízezer ember próbálta elkerülni a behívót, miközben a toborzó központok működését szervezeti hiányosságok és lassú reformok hátráltatják, ami tovább rontja a helyzetet – olvasható a tanulmányban.

Mint arról nemrég az Origo beszámolt, Daniel Freund a Tisza rendezvényén arról beszélt, hogy Ukrajna védelmének egyik kulcsa a folyamatos nemzetközi támogatás. Véleménye szerint Európának engednie kell az ország finanszírozását, valamint a katonai segítségnyújtás fenntartását is.

Úgy lehet megvédeni az ukránokat, ha engedjük Ukrajna finanszírozását, és ha lehetővé tesszük a katonai segítségnyújtást is

– mondta Freund.

