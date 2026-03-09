Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt

Ezt látnia kell!

Fotó bizonyítja, hogy a Tisza jelöltje szerepelt le Kazincbarcikán

Ukrajna

Ukrajna csapást mért a Krím-félszigeten

5 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ukrán haditengerészet és a különleges egységek közösen hajtottak végre összehangolt akciót a Krím-félszigeten. Ukrajna a jelentések szerint sikeresen mért csapást több légvédelmi állásra és egy drón irányító központra is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajnaorosz-ukrán háborúOroszországKrím

Az ukrán haditengerészet és a különleges erők közös műveletben számoltak fel több orosz állást is a Krím-félszigeten. Ukrajna sikeresen semmisített meg több légvédelmi állást és egy drón irányító központot is a megszállt félszigeten – írja a Unian.  

Ukrajna sikeres csapást hajtott végre a a megszállt Krím-félszigeten
Ukrajna sikeres csapást hajtott végre a a megszállt Krím-félszigeten 
Fotó: ED JONES / AFP

A pontos csapások eredményeként az ukrán védőknek sikerült egyszerre három orosz Pancir-Sz1 légvédelmi rakéta- és lövegrendszert eltalálniuk, és megsemmisíteniük az ellenséget – közölte a haditengerészet.

Ezen kívül az oroszok Kirovszki repülőtéren lévő katonai infrastruktúráját is találat érte. Az ukrán hadsereg különösen az Orion csapásmérő és felderítő pilóta nélküli repülőgépek tárolóhelyét támadta, és sikerült teljesen megsemmisíteni négy vezérlőállomást is.

A korábbi beszámolók szerint az SZBU különleges alakulatának drónjai nemrégiben orosz létesítményeket támadtak a megszállt Krímben. Különösen a jevpatorjai repülőgépjavító üzemet, valamint a Puskin településen található katonai infrastruktúrát célozták.

A rajtaütés során egy Pancir -Sz2 légvédelmi rakéta- és lövegrendszert, valamint egy Mohajer-6 pilóta nélküli repülőgépet is eltaláltak. 

 

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!