Ukrajna csapást mért a Krím-félszigeten

Az ukrán haditengerészet és a különleges erők közös műveletben számoltak fel több orosz állást is a Krím-félszigeten. Ukrajna sikeresen semmisített meg több légvédelmi állást és egy drón irányító központot is a megszállt félszigeten – írja a Unian.

Ukrajna sikeres csapást hajtott végre a a megszállt Krím-félszigeten

Fotó: ED JONES / AFP

A pontos csapások eredményeként az ukrán védőknek sikerült egyszerre három orosz Pancir-Sz1 légvédelmi rakéta- és lövegrendszert eltalálniuk, és megsemmisíteniük az ellenséget – közölte a haditengerészet.

Ezen kívül az oroszok Kirovszki repülőtéren lévő katonai infrastruktúráját is találat érte. Az ukrán hadsereg különösen az Orion csapásmérő és felderítő pilóta nélküli repülőgépek tárolóhelyét támadta, és sikerült teljesen megsemmisíteni négy vezérlőállomást is.

A korábbi beszámolók szerint az SZBU különleges alakulatának drónjai nemrégiben orosz létesítményeket támadtak a megszállt Krímben. Különösen a jevpatorjai repülőgépjavító üzemet, valamint a Puskin településen található katonai infrastruktúrát célozták.