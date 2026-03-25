Ukrajnában a hatóságok őrizetbe vették egy bűnbanda tagjait, akik a sorkatonai szolgálatra kötelezett férfiakat juttatták ki az országból. A hatósági tájékoztatás szerint a hálózatot egy tábori lelkész működtette, aki a tervezésben és a megvalósításban is részt vett. A „szolgáltatás” ára 8 750 euró (3,4 millió forint) volt – számolt be róla a Life.
A rendőrök eddig két férfit tartóztattak le, egy 67 és egy 27 éves kijevi területi lakost, akik ugyanahhoz a vallási közösséghez tartoztak, az idősebb férfi tábori lelkészként dolgozott. A Főügyészség adatai alapján több esetet is feltártak, amikor sorköteles korú férfiakat illegálisan juttattak ki Ukrajnából. A férfiakat először a nyugati régiókba szállították, majd onnan illegálisan átjuttatták őket a határon. A szállításhoz egy mikrobuszt használtak és a sorkatonaság elől menekülő férfiak a poggyászok között rejtőztek el.
Az ügy világosan mutatja, hogy hatalmas pénz van a sorköteles férfiak külföldre menekítésében, ugyanakkor hatalmas kockázatot is hordoz.
A katonai toborzók által elkövetett visszaélések miatt egyre több ukrán civil fejezi ki nyíltan a dühét a honfitársaikat érő brutalitás kapcsán. Kijevben egy férfit és kutyáját együtt tessékelték be egy autóba, azonban egy kisebb tömeg sietett a segítségükre.
Korábban az ukrán hatóságok egy teljesen biztos módszert is javasoltak azoknak, akik nem akartak a Volodimir Zelenszkij vezette kormány oldalán háborúzni. A Poltavai Területi Katonai Bizottság hivatalos fiókja egyenesen azt tanácsolta, hogy egyszerűen változtassák meg a nemüket, ezzel kikerülve a mozgósítást.
Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból
Az április 12-i választás tétje hatalmas, csak egy nemzeti szuverén kormány garantálja, hogy Magyarország ne sodródjon bele az ukrajnai konfliktusba. Szijjártó Péter kijelentette:
Ha a Tisza Párt alakítana kormányt, akkor Magyarországot belerángatnák a háborúba, a magyar emberek pénzét Ukrajnába vinnék, és támogatnák Ukrajna európai uniós csatlakozását, ami álláspontja szerint hosszú távon kockáztatná Magyarország biztonságát.
2024-ben Magyar Péter Kijevbe látogatott, ahol felvételek készültek róla az ukrán hősök emlékfalánál. Az út részletei nem váltak ismertté; annyi tudható, hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolattal találkozott, és jó eséllyel Volodimir Zelenszkij környezetével is egyeztetett.
Magyar és Zelenszkij Münchenben
Bár igyekeztek elkerülni annak látszatát, hogy Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij találkoztak volna a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián, egyikük sem cáfolta ezt. A Tisza Párt elnöke közösségi oldalán több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük azon a napon is, amikor Volodimir Zelenszkij az Ukrajna-házba látogatott.