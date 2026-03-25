Ukrajnában a hatóságok őrizetbe vették egy bűnbanda tagjait, akik a sorkatonai szolgálatra kötelezett férfiakat juttatták ki az országból. A hatósági tájékoztatás szerint a hálózatot egy tábori lelkész működtette, aki a tervezésben és a megvalósításban is részt vett. A „szolgáltatás” ára 8 750 euró (3,4 millió forint) volt – számolt be róla a Life.

Ukrajnában utánpótlási gondokkal küzd a hadsereg, hiszen már négy éve tombol a háború

A rendőrök eddig két férfit tartóztattak le, egy 67 és egy 27 éves kijevi területi lakost, akik ugyanahhoz a vallási közösséghez tartoztak, az idősebb férfi tábori lelkészként dolgozott. A Főügyészség adatai alapján több esetet is feltártak, amikor sorköteles korú férfiakat illegálisan juttattak ki Ukrajnából. A férfiakat először a nyugati régiókba szállították, majd onnan illegálisan átjuttatták őket a határon. A szállításhoz egy mikrobuszt használtak és a sorkatonaság elől menekülő férfiak a poggyászok között rejtőztek el.

Az ügy világosan mutatja, hogy hatalmas pénz van a sorköteles férfiak külföldre menekítésében, ugyanakkor hatalmas kockázatot is hordoz.

A katonai toborzók által elkövetett visszaélések miatt egyre több ukrán civil fejezi ki nyíltan a dühét a honfitársaikat érő brutalitás kapcsán. Kijevben egy férfit és kutyáját együtt tessékelték be egy autóba, azonban egy kisebb tömeg sietett a segítségükre.

Korábban az ukrán hatóságok egy teljesen biztos módszert is javasoltak azoknak, akik nem akartak a Volodimir Zelenszkij vezette kormány oldalán háborúzni. A Poltavai Területi Katonai Bizottság hivatalos fiókja egyenesen azt tanácsolta, hogy egyszerűen változtassák meg a nemüket, ezzel kikerülve a mozgósítást.

Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból

Az április 12-i választás tétje hatalmas, csak egy nemzeti szuverén kormány garantálja, hogy Magyarország ne sodródjon bele az ukrajnai konfliktusba. Szijjártó Péter kijelentette:

Ha a Tisza Párt alakítana kormányt, akkor Magyarországot belerángatnák a háborúba, a magyar emberek pénzét Ukrajnába vinnék, és támogatnák Ukrajna európai uniós csatlakozását, ami álláspontja szerint hosszú távon kockáztatná Magyarország biztonságát.

2024-ben Magyar Péter Kijevbe látogatott, ahol felvételek készültek róla az ukrán hősök emlékfalánál. Az út részletei nem váltak ismertté; annyi tudható, hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolattal találkozott, és jó eséllyel Volodimir Zelenszkij környezetével is egyeztetett.