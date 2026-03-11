Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin megragadta a telefont – erre a hívásra kevesen számítottak

Ezt látnia kell!

Hát itt bujkál! Térképen Zelenszkij bunkerei

Ukrajna

Brüsszel gyorsítaná Ukrajna EU-csatlakozását, de egyre nagyobb az ellenállás Európában

36 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre erősebb vitát vált ki az Európai Unióban Brüsszel azon törekvése, amely felgyorsítaná az uniós bővítést, és különösen Ukrajna csatlakozását. Az uniós vezetés geopolitikai okokra hivatkozva sürgeti a folyamat felpörgetését, miközben több tagállam komoly fenntartásokat fogalmaz meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnaBrüsszeluniós csatlakozásgyorsít

Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas egy brüsszeli diplomáciai konferencián arról beszélt, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetben az Európai Uniónak növelnie kell a bővítés tempóját. Szerinte a csatlakozási folyamatnak továbbra is teljesítményalapúnak kell maradnia, de a geopolitikai kihívások miatt gyorsabb előrehaladásra van szükség, írja az Exxpress.

Ukrajna
Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője fel akarja gyorsítani az EU bővítését (Fotó: APA/AFP/Nicolas Tucat)

Kallas úgy fogalmazott, hogy az EU bővítése „ellenszer az orosz imperializmussal szemben”, és egyben bizonyíték arra, hogy az Európai Unió továbbra is a történelem egyik legambiciózusabb nemzetközi együttműködési projektje.

2027-re célozhatják a csatlakozást

Diplomáciai források szerint a háttérben már konkrét tervek is készülnek. Az elképzelések szerint a következő három uniós tanácsi elnökség kiemelt figyelmet fordítana a bővítésre, és az a cél, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásait 2027 végéig lezárják.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén többször sürgette a folyamat felgyorsítását. 

Kijev attól tart, hogy egy esetleges jövőbeli béketárgyalás során Oroszország megpróbálhatja akadályozni az ország európai integrációját.

Ukrajna csatlakozása: nagy tagállamok fékezik a terveket

A gyorsított csatlakozás gondolata azonban több uniós tagállamban is ellenállásba ütközik. Németország és Franciaország vezetői egyértelműen jelezték, hogy szerintük nem reális egy gyors EU-tagság.

Friedrich Merz német kancellár korábban kijelentette, hogy Ukrajna 2027-es csatlakozása „nem lehetséges”. Emmanuel Macron francia elnök pedig már korábban arról beszélt, hogy az ország uniós integrációja akár évtizedekig is eltarthat.

President of France Emmanuel Macron and Federal Chancellor of Germany Friedrich Merz arrive and talk to the media and international press ahead of the Informal EU leaders' retreat 2026 summit, at Alden Biesen Castle hosted by the European Council President. The European leaders meeting was about how to deepen the single market, reduce economic dependencies, strengthen EU competitiveness and strategic autonomy, planning the future initiative roadmap 'one Europe, one market' and boost competitiveness through common actions. Rijkoven, Bilzen-Hoeselt, Belgium on February 12, 2026 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Friedrich Merz német kancellár (CDU) és Emmanuel Macron francia elnök is elutasította Ukrajna 2027-es EU-csatlakozási terveit (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou) 

Több kritikus szerint az uniós vezetés figyelmen kívül hagyja a tagállamok aggályait. Egyes európai politikusok úgy látják, Brüsszel politikai okokból próbálja felgyorsítani a folyamatot.

A vita egyik központi kérdése az úgynevezett „progresszív integráció” lehetősége. Ez azt jelentené, hogy a tagjelölt országok már a teljes jogú tagság előtt csatlakozhatnának az EU-hoz, de bizonyos jogok – például a szavazati jog vagy egyes pénzügyi támogatások – csak később illetnék meg őket.

Ez a modell azonban szintén komoly vitákat váltott ki, és több uniós diplomata is elutasította az ötletet.

A gazdasági és politikai következményektől tartanak

A gyors csatlakozás gazdasági kérdéseket is felvet. Ukrajna Európa egyik legnagyobb mezőgazdasági termelője, ezért belépése jelentősen átalakíthatná az uniós agrártámogatási rendszert és a költségvetési források elosztását. Emellett az intézményi egyensúly is változhatna: egy ekkora új tagállam belépése az Európai Unió hatalmi viszonyait is átrendezhetné.

Magyarország kulcsszereplő lehet

Az EU-bővítéshez minden tagállam egyhangú támogatása szükséges. Orbán Viktor miniszterelnök korábban jelezte, hogy Magyarország nem támogatja a szabályok felpuhítását Ukrajna kedvéért. Bár Brüsszel a folyamat felgyorsítását szeretné, egyelőre korántsem biztos, hogy az EU-tagállamok többsége kész támogatni Ukrajna gyorsított csatlakozását. 

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!