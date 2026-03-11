Brüsszel gyorsítaná Ukrajna EU-csatlakozását, de egyre nagyobb az ellenállás Európában

Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas egy brüsszeli diplomáciai konferencián arról beszélt, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetben az Európai Uniónak növelnie kell a bővítés tempóját. Szerinte a csatlakozási folyamatnak továbbra is teljesítményalapúnak kell maradnia, de a geopolitikai kihívások miatt gyorsabb előrehaladásra van szükség, írja az Exxpress.

Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője fel akarja gyorsítani az EU bővítését (Fotó: APA/AFP/Nicolas Tucat)

Kallas úgy fogalmazott, hogy az EU bővítése „ellenszer az orosz imperializmussal szemben”, és egyben bizonyíték arra, hogy az Európai Unió továbbra is a történelem egyik legambiciózusabb nemzetközi együttműködési projektje.

2027-re célozhatják a csatlakozást

Diplomáciai források szerint a háttérben már konkrét tervek is készülnek. Az elképzelések szerint a következő három uniós tanácsi elnökség kiemelt figyelmet fordítana a bővítésre, és az a cél, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásait 2027 végéig lezárják.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén többször sürgette a folyamat felgyorsítását.

Kijev attól tart, hogy egy esetleges jövőbeli béketárgyalás során Oroszország megpróbálhatja akadályozni az ország európai integrációját.

Ukrajna csatlakozása: nagy tagállamok fékezik a terveket

A gyorsított csatlakozás gondolata azonban több uniós tagállamban is ellenállásba ütközik. Németország és Franciaország vezetői egyértelműen jelezték, hogy szerintük nem reális egy gyors EU-tagság.

Friedrich Merz német kancellár korábban kijelentette, hogy Ukrajna 2027-es csatlakozása „nem lehetséges”. Emmanuel Macron francia elnök pedig már korábban arról beszélt, hogy az ország uniós integrációja akár évtizedekig is eltarthat.

Friedrich Merz német kancellár (CDU) és Emmanuel Macron francia elnök is elutasította Ukrajna 2027-es EU-csatlakozási terveit (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)

Több kritikus szerint az uniós vezetés figyelmen kívül hagyja a tagállamok aggályait. Egyes európai politikusok úgy látják, Brüsszel politikai okokból próbálja felgyorsítani a folyamatot.

A vita egyik központi kérdése az úgynevezett „progresszív integráció” lehetősége. Ez azt jelentené, hogy a tagjelölt országok már a teljes jogú tagság előtt csatlakozhatnának az EU-hoz, de bizonyos jogok – például a szavazati jog vagy egyes pénzügyi támogatások – csak később illetnék meg őket.

Ez a modell azonban szintén komoly vitákat váltott ki, és több uniós diplomata is elutasította az ötletet.