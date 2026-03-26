Trump megfenyegette a NATO-országokat – nagy baj jöhet

Ukrajna

Ukrajna felgyorsítja az EU-csatlakozás előkészületeit

Ukrajnauniós csatlakozásMarta Kosinfrastruktúraújjáépítés

Olekszij Kuleba, Ukrajna helyreállításért felelős miniszterelnök-helyettese és Ukrajna közösségekért és területfejlesztésért felelős minisztere találkozott Marta Kos bővítési biztossal. A találkozó során a felek két kulcsfontosságú területnek, Ukrajna európai uniós tagságra való felkészülésének, valamint a kritikus infrastruktúra újjáépítésének és megerősítésének kérdéseit vitatták meg, írta honlapján az illetékes ukrán szaktárca.

Ukrajna
Olekszij Kuleba, Ukrajna helyreállításért felelős miniszterelnök-helyettese és Marta Kos uniós bővítési biztos (Fotó: mindev.gov.ua)

Ukrajna az uniós csatlakozásra készül

A megbeszélés középpontjában két kulcsfontosságú terület állt: Ukrajna felkészülése az Európai Unióhoz való csatlakozásra, valamint a kritikus infrastruktúra újjáépítésének és ellenálló képességének erősítése.

Ukrajna már dolgozik az EU éves bővítési jelentésének ajánlásain, a főbb mutatókon és a klaszterek feltételein. 

Ezzel egyidejűleg a jogszabályok uniós joghoz való igazítására vonatkozó nemzeti program előkészítése is véglegesítés alatt áll.

Köszönöm Marta Kosnak, hogy támogatja Ukrajnát az EU felé vezető útján, és hogy készen áll a már most szükséges megoldások kidolgozására

– mondta Olekszii Kuleba.

A felek azt is megvitatták, hogyan lehetne európai támogatást bevonni a tervezett fejlesztések megvalósításához.

 

