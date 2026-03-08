Ukrajnában az emberek félelemben élnek, mivel a területi toborzóközpontok (TCK) zsoldosai bárhol lecsaphatnak. A hadsereg jelentős létszámhiánnyal küzd, ami komoly terhet ró azokra, akik a toborzásért felelnek. A TCK emberei azt a feladatot kapták, hogy bármi áron töltsék fel az ukrán hadsereg sorait és a beszámolók szerint nem válogatnak az erőszakos eszközökben. Korábban írtunk róla, hogy Ukrajnában Zelenszkij emberrablói egyre merészebben lépnek fel.

Ukrajna – Zelenszkij emberrablói sokszor sötétedés után indulnak vadászni

Fotó: AFP

A toborzók által elkövetett visszaélések miatt egyre több ukrán civil fejezi ki nyíltan a dühét a honfitársaikat érő brutalitás kapcsán. Kijevben egy férfit és kutyáját együtt tessékelték be egy autóba, azonban egy kisebb tömeg sietett a segítségükre.

Kárpátaljáról vittek el egy férfit

Zelenszkij emberrablói bárhol lecsaphatnak: munkahelyen, tömegközlekedési eszközökön, a piacon vagy akár az utcán is. Az alábbi videón az látható, hogy több ember a földön húzva vonszolt ki egy férfit a ház kapuján, – miközben az áldozat torka szakadtából üvöltött – ezután betuszkolták egy járműbe, majd elhajtottak vele.

A TCK emberei gyakran sötétedés után lépnek akcióba, a mit sem sejtő civileket véve célba

– ahogyan az Krivij Rihben is történt.

Sok civil már a börtönt is jobbnak tartja a bevonulásnál, ezért felkészülten várják a tiszteket. Odesszában egy boltos az ajtóból látta, hogy TCK-sok épp a következő áldozatukat próbálják becserkészni, ezért beengedte a fiatalt az üzletbe, majd a toborzók útját állta.