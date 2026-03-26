Tarasz Kacska

Ukrajna gyorsított EU-tagságot követel

Az ukrán kormány ismét gyorsított EU-csatlakozásról beszél, miközben a szükséges reformok továbbra is kérdésesek. Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese szerint akár már 2027-ben politikai döntés születhet, noha Brüsszelben még a szabályok módosításáról sincs egyetértés.
Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese és főtárgyalója úgy véli, hogy az EU a bővítési módszertan reformja nélkül is jelentősen felgyorsíthatja Ukrajna csatlakozásának folyamatát – írta az European Pravda.

Tarasz Kacska, Ukrajna miniszterelnök-helyettese
Az ukrán miniszterelnök-helyettes azt mondta, hogy Kijev továbbra is ragaszkodik ahhoz a lehetőséghez, hogy már 2027-ben politikai döntés szülessen Ukrajna EU-csatlakozásáról, és nem tartja kritikus problémának, hogy jelenleg Brüsszelben nem mindenki áll a „bővítési módszertan”, azaz az új tagok csatlakozási szabályainak és eljárásainak megváltoztatása mellett.

Tarasz Kacska meg van győződve arról, hogy a jelenlegi módszertan kellő rugalmasságot biztosít. 

Nem a módszertan a lényeg. A lényeg az, hogy a tagállamok hogyan értelmezik annak alkalmazását a tagjelölt országra

 – véli. 
Az ukrán miniszterelnök-helyettes emlékeztetett arra, hogy az EU-nak van tapasztalata az Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus (CVM) nevű eljárás használatában, amely lehetővé teszi számára, hogy jóváhagyja egy új tag felvételét a csatlakozási kritériumok teljeskörű végrehajtása nélkül. 

A CVM Románia és Bulgária esetében volt érvényben; most nagy valószínűséggel Montenegrónak fogják felajánlani; így vagy úgy, de nekünk is felajánlják majd. Ezért arról beszélünk, hogy mindent gyorsan meg lehet tenni a jelenlegi módszertan keretein belül, attól függően, hogyan nézzük”

– magyarázta Kacska. 
Hangsúlyozta azonban, hogy ehhez Ukrajnának bizonyítania kell a reformok végrehajtásának gyorsaságát a „kormány-parlament szövetségben”, és meg kell győznie az EU tagállamait arról, hogy ezek a reformok hatékonyak lesznek.

