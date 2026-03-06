Súlyos hibát ismert el egy amerikai altábornagy az ukrajnai háborúról

David Deptula, egy nyugalmazott amerikai altábornagy szerint az Egyesült Államok egyik legnagyobb hibája az orosz–ukrán háború során az volt, hogy az Ukrajnának szánt F–16-os vadászgépeket csak többéves késéssel adták át. Az altábornagy nyíltan bírálta az Egyesült Államok politikáját, amely a konfliktus korai szakaszában nem biztosított vadászgépeket Ukrajnának – számolt be róla a Unian.

David Deptula, nyugalmazott altábornagy szerint az amerikai F-16-osokat már a háború elején Ukrajnába kellett volna küldeni

Fotó: AFP

Habár az amerikai F–16-osok átadása előtt az ukrán légierő már rendelkezett negyedik generációs vadászgépekkel. Deptula részletezte, hogy az amerikai vadászgépek lehetőséget adnak gyors és mély csapások végrehajtására, amelyekkel meg lehet zavarni az orosz manővereket. Hangsúlyozta, hogy ezt már a háború első évében megtehették volna, és mára véget érhetett volna a konfliktus.

Az egyik legnagyobb hiba, amelyet a szövetségesek, mindenekelőtt az Egyesült Államok elkövettek – mind Joe Biden, mind Donald Trump elnöksége alatt –, az volt, hogy visszafogták magukat a retorikában, Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentései miatt és nem merték megadni Ukrajnának azt az eszközt, amellyel már a korai szakaszban hatékony csapásokat mérhetett volna

– mondta. A cikk ugyanakkor hozzáteszi, hogy Deptula érvei ellentmondanak számos elemző véleményének Nyugaton, Oroszországban és Kelet-Ázsiában. A legtöbb elemző úgy véli, hogy az F–16-osok alkalmazása többéves kiképzést és felkészítést igényel, az üzemeltetésük pedig rendkívül költséges, ezért egy működőképes ukrán erő felépítése rendkívül nehéz feladat lett volna.

Képzeljék el, mit tehetett volna az ukrán légierő, ha lett volna egy F–35-ös százada. Adjanak nekem egy F–35-ös századot és egy F–22-es századot, és mindez egy hónap alatt véget érne. Ezeken az F–16-osokon olyan ukrán pilóták repülnek, akiknek több mint 100 lelőtt repülőgép van a számlájukon

– hangsúlyozta az altábornagy. Egy másik fontos tényező, amely gyengíti Deptula érvelését, hogy az ukrán légierő már rendelkezett negyedik generációs vadászgépekkel, amelyek több jellemzőjükben felülmúlták a NATO-tagállamok által szállított F–16-osokat és Mirage 2000-eseket. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a jelek szerint az ukrán hadsereg mára kifogyhatott az F-16-osokból.