Zelenszkij hatalmas pofont kapott, méghozzá onnan, ahonnan nem várta

A háború utáni világrend megingása és az Egyesült Államok megbízhatóságával kapcsolatos növekvő kétségek miatt több európai ország – köztük a korábban EU-tagságot elutasító Izland és Norvégia – ismét az Európai Unió felé fordul. A Politico szerint a csatlakozási szándékok mögött már nem elsősorban gazdasági megfontolások állnak, hanem a biztonság iránti igény.

Ukrajna csatlakozása az EU-hoz rövid távon nem várható (Fotó: AFP)

A folyamat egyik fontos kiváltó oka Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója volt, ugyanakkor a megkérdezett tisztviselők szerint döntő hatást gyakorolt Donald Trump politikája is, miután 2025-ben visszatért a Fehér Házba.

Trump többször megkérdőjelezte az Egyesült Államok szövetségesei iránti elkötelezettségét, ami miatt több ország a NATO mellett más biztonsági garanciákat is keresni kezdett. Ebben szerepet játszik az EU kölcsönös védelmi záradéka is – írja az Unian.

Izland már lépéseket tett a csatlakozási folyamat újraindítása felé, miután előrehozta az erről szóló népszavazást. Norvégiában ugyan továbbra sem többségi a támogatás, de az elmúlt másfél évben nőtt a csatlakozáspártiak aránya.

Az EU jelenlegi tagállamai számára ugyanakkor vonzóbbak a gazdagabb, stabil országok, mint az újabb, szegényebb keleti jelöltek. A 2004 óta csatlakozott országok mind nettó támogatást kapnak az uniós költségvetésből, és ez a helyzet várható a jelenlegi tagjelöltek – köztük Ukrajna, Moldova, Albánia, Szerbia és Montenegró – esetében is. Ez azt jelenti, hogy csatlakozásuk csökkentené a meglévő tagok részesedését.

További aggály, hogy egyes kormányok bizonytalannak látják ezeknek az országoknak az elkötelezettségét az EU alapértékei – például a jogállamiság, a sajtószabadság és a demokratikus intézmények – iránt. Ezzel szemben Izland és Norvégia stabil demokratikus rendszerekkel és erős gazdasággal rendelkezik, így csatlakozásuk technikailag is egyszerűbb és gyorsabb lehetne.

A bővítés jövője azonban továbbra is bizonytalan. Elképzelhető, hogy egyes országok előbb zárják le a tárgyalásokat, mások csatlakozását pedig politikai okokból késleltetik. Az EU-nak mindeközben egyre erősebb geopolitikai nyomás alatt kell döntenie, miközben az Egyesült Államok, Oroszország és Kína közötti erőtérben próbálja meghatározni saját szerepét.

Ukrajna csatlakozása így újabb nehézségbe ütközik.

Az olasz külügyminiszter szerint ugyan Olaszország támogatja Ukrajna tagságát, de a balkáni országok élveznek elsőbbséget a bővítési folyamatban.