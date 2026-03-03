Ukrajna civil lakossága megelégelte a kényszersorozás brutalitását – videó

Korábban írtunk róla, hogy Ukrajnában Zelenszkij emberrablói egyre merészebben lépnek fel. A hadiállapot kihirdetése óta a kényszersorozás a mindennapi élet részévé vált az országban. A területi toborzóközpontok munkatársai országszerte ellenőrzéseket végeznek, legyen szó munkahelyekről, tömegközlekedésről, piacokról vagy akár az utcáról – bárhol lecsaphatnak. Több videó is napvilágot látott, amelyek bemutatják a kényszersorozás erőszakos, embertelen körülményeit.

A TCK-sok országszerte gyűjtik be a frontra, utánpótlásnak szánt férfiakat

Fotó: AFP

Nem veszik emberszámba saját honfitársaikat Zelenszkij emberrablói. Az ukrán közvéleményben egyre erősebben érzékelhető az indulat a velük szemben elkövetett visszaélések következtében, és mind több ember fejezi ki nyíltan a dühét a honfitársaikat érő brutalitás miatt. A TCK emberei gyakran sötétedés után lépnek akcióba, a mit sem sejtő civileket véve célba – ahogyan az Krivij Rihben is történt.

Sok civil már a börtönt is kisebb rossznak tartja a bevonulásnál, ezért felkészülten várják Zelenszkij emberrablóit. Odesszában egy boltos az ajtóból látta, hogy TCK-sok épp a következő áldozatukat próbálják becserkészni, ezért beengedte a fiatalt az üzletbe, majd a toborzók útját állta.