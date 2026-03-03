Hírlevél
kényszersorozás

Ukrajna civil lakossága megelégelte a kényszersorozás brutalitását – videó

6 perce
Olvasási idő: 4 perc
Ukrajnában rettegésben élnek az emberek, miután a területi toborzóközpontok (TCK) emberei civileket hurcolnak el. Az ukrán fegyveres erők komoly létszámhiánnyal küzd és egyre nehezebben tudják pótolni a kieső állományt, ami súlyos nyomást helyez Zelenszkij emberrablóira. A TCK-sokra hárul az a kényelmetlen küldetés, hogy mindenáron feltöltsék a hadsereg sorait, és a jelek szerint ehhez bármilyen eszközt bevetnek: kényszerítést, fizikai bántalmazást, elhurcolást.
Korábban írtunk róla, hogy Ukrajnában Zelenszkij emberrablói egyre merészebben lépnek fel. A hadiállapot kihirdetése óta a kényszersorozás a mindennapi élet részévé vált az országban. A területi toborzóközpontok munkatársai országszerte ellenőrzéseket végeznek, legyen szó munkahelyekről, tömegközlekedésről, piacokról vagy akár az utcáról – bárhol lecsaphatnak. Több videó is napvilágot látott, amelyek bemutatják a kényszersorozás erőszakos, embertelen körülményeit.

A TCK-sok országszerte gyűjtik be a frontra, utánpótlásnak szánt férfiakat
A TCK-sok országszerte gyűjtik be a frontra, utánpótlásnak szánt férfiakat
Fotó: AFP

Nem veszik emberszámba saját honfitársaikat Zelenszkij emberrablói. Az ukrán közvéleményben egyre erősebben érzékelhető az indulat a velük szemben elkövetett visszaélések következtében, és mind több ember fejezi ki nyíltan a dühét a honfitársaikat érő brutalitás miatt. A TCK emberei gyakran sötétedés után lépnek akcióba, a mit sem sejtő civileket véve célba – ahogyan az Krivij Rihben is történt.

Sok civil már a börtönt is kisebb rossznak tartja a bevonulásnál, ezért felkészülten várják Zelenszkij emberrablóit. Odesszában egy boltos az ajtóból látta, hogy TCK-sok épp a következő áldozatukat próbálják becserkészni, ezért beengedte a fiatalt az üzletbe, majd a toborzók útját állta.

Az alábbi videót egy sofőr rögzítette, aki szemmel láthatóan még a tempóból sem vett vissza, amikor az egyenruhásokat észrevette. Nem akarta megkockáztatni, hogy őt is elhurcolják a frontra.

 

 

Orosz-ukrán háború
