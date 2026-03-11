Zelenszkij emberrablói bárhol lecsaphatnak Ukrajnában, munkahelyeken, a tömegközlekedési eszközökön, a piacon vagy éppen az utcán. Sem kegyelmet, sem határt nem ismernek a toborzók Ukrajnában. A közösségi médiában rendszeresen jelennek meg felvételek arról, hogy mit kell átélniük a civileknek. A területi toborzóközpontok (TCK) emberei lesben állva várják következő áldozatukat.

Az ukrajnai kényszersorozás a lakosság körében egyre nagyobb félelmet és bizalmatlanságot kelt

Fotó: AFP

Dnyiproban maszkos TCK-sok fogdossák össze az utcán az ukrán férfiakat. Az emberek nap mint nap a saját szemükkel látják a kényszersorozás borzalmait.

Egy másik, Dnyipro városában készült felvételen az látható, hogy az intézkedés egyik szemtanúja egy vascsővel rátámad a toborzókra, és elkergeti őket, miközben egy fiatal férfit éppen elvinni készültek.

Odesszában a járókelők szeme láttára kaptak el és tuszkoltak be egy kisbuszba egy embert az emberrablók.