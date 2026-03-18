Ukrajna mélységi csapásokat mért, orosz katonai célpontok sorát találták el

Az ukrán hadsereg összehangolt támadásokat hajtott végre orosz légvédelmi rendszerek, rakétaegységek és logisztikai célpontok ellen, több esetben Oroszország területén belül is.
Az ukrán fegyveres erők vezérkara közlése szerint március 17-én a kora reggeli órákban több, stratégiai jelentőségű orosz katonai célpont ellen hajtottak végre támadásokat. A Kyiv Independent beszámolója alapján a műveletek célja az orosz támadó képességek csökkentése volt.

Képünk illusztráció – Harkivban 2026. február 3-án, az Ukrajna elleni orosz invázió idején
A tájékoztatás szerint találat ért egy légvédelmi rendszert az oroszországi Brjanszki területen, Klinci közelében. Emellett az ukrán erők csapást mértek a megszállt Krím félszigeten.

A közlemény szerint egy kommunikációs központot is eltaláltak.

Ukrajna több logisztikai létesítményt is célba vett: egy üzemanyagraktárat Melitopolban, valamint lőszerraktárakat.

A Kyiv Independent szerint az ukrán erők drónparancsnoki állásokat is támadtak.

Mint írják, a műveletek azt jelzik, hogy Ukrajna továbbra is képes mélységi csapásokat végrehajtani, és egyre nagyobb hangsúlyt fektet az orosz hadsereg utánpótlási és irányítási rendszereinek célzott gyengítésére.

2024 óta egyeztet az ukrán vezetőkkel Magyar Péter 

Magyar Péter az ukrán hősök emlékfala előtt készített fotót, amely látványos tartalomként jelenhetett meg a közösségi médiában. Kérdés azonban, hogy a magyar ellenzéki vezető pontosan miről egyeztetett kijevi partnereivel. Mivel a Tisza Párt elnöke nem hozta nyilvánosságra látogatásának részleteit, annak céljára és eredményeire egyelőre csak a későbbi fejlemények alapján lehet következtetni. Annyi ismert, hogy találkozott egy ukrán titkosszolgálati kapcsolattal, ugyanakkor nem világos, hogy Volodimir Zelenszkij környezetéből kikkel folytatott még megbeszéléseket. 

Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij is jelen volt a biztonságpolitikai konferencián

Bár igyekeztek elkerülni annak látszatát, hogy találkoztak volna a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián, egyikük sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen.

Magyar Péter közösségi oldalán több bejegyzésben is beszámolt müncheni tartózkodásáról, azon a napon is, amikor Zelenszkij ellátogatott az Ukrajna-házba, ahol a háborút támogató európai szereplőkkel találkozott, majd egy panelbeszélgetésen is részt vett.

