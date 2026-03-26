Az ukrán Verhovna Radában találkozót tartottak az ukrán parlament első alelnöke, Olekszandr Kornijenko, valamint Gert Jan Koopman, az Európai Bizottság bővítésért és keleti szomszédságért felelős főigazgatója között. A megbeszélésen parlamenti bizottsági elnökök is részt vettek.

Olekszandr Kornijenko megköszönte az Európai Uniónak és tagállamainak az Ukrajnának nyújtott pénzügyi, gazdasági, katonai és humanitárius támogatást az ország elleni orosz teljes körű invázió kezdete óta, hangsúlyozva, hogy

Ukrajna uniós tagsága Európa hosszú távú biztonságának kulcsfontosságú garanciája.

A felek részletesen megvitatták az Ukraine Facility terv előrehaladását, beleértve az ukrán parlament ehhez kapcsolódó jogalkotási munkáját is. A bizottsági elnökök tájékoztatást adtak a vonatkozó törvényjavaslatokról és azok elfogadásának aktuális szakaszairól.

Ukrajna uniós tagsága egyértelmű cél, amelyet a közeljövőben el kívánunk érni. Ennek érdekében minden szinten dolgozunk. Bizonyítottuk elkötelezettségünket a választott út iránt, és továbbra is szilárdan kitartunk az európai integráció mellett

– mondta az első alelnök, Olekszandr Kornijenko.

In Kyiv today to support 🇺🇦's EU path.



While keeping up momentum on key reforms is essential for EU accession, we're also focused on fostering investments & 🇪🇺🇺🇦 partnership opportunities.



Delivering on both is key for Ukraine's recovery and full integration into the EU. pic.twitter.com/KZPeOUElH2 — Gert Jan Koopman (@GertJanEU) March 25, 2026

Magyar Péter ukrán kapcsolatokat épít

A Tisza Párt vezetője egyre aktívabb kapcsolatokat ápol Ukrajnával. Az elmúlt időszakban több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során ukrán hivatalos szervekkel, valamint Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is kapcsolatba került.

Az ellenzéki politikus idei részvétele a müncheni biztonsági konferencián is azt sejteti, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.