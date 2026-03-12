Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég megerősítette, hogy egy csapat már elindult Jordániába, hogy felmérje a közel-keleti szükségleteket. Ukrajna jelenleg az egyetlen olyan ország, amely hatékony elfogó eszközt fejlesztett ki az iráni sahed drónok ellen, amely ráadásul sokkal olcsóbb, mint a jelenleg a lelövésükre használt Patriot rakéták – írja az Independent.

Ukrajna nyerészkedhet a közel-keleti konfliktuson

Fotó: NINA LIASHONOK / NurPhoto

A közel-keleti konfliktus habár elsőre egyértelmű amerikai fölényről tanúskodott, két hét után a helyzet közel sem ilyen egyértelmű. Az Egyesült Államok és szövetségesei a régióban komoly kihívással néznek szembe az iráni drónok képében, miközben a hírek szerint még továbbra sem sikerült légi fölényt kialakítani teljes egészében.

Irán Sahed típusú drónjainak a lelövésére szinte minden ország Patriot rakétákat használ, ez azonban hosszú távon problémát okozhat.

A készletek hamar elkezdtek kimerülni, az Egyesült Államok pedig nem tud eleget gyártani belőle egyelőre, hogy folyamatos legyen az ellátás. Emellett azonban azt is számításba kell venni, hogy egy iráni tervezésű Sahed drón ára nagyjából 30 000 dollártól kezdődik, míg egyetlen elfogó rakéta az amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rendszerhez több millió dollárba kerül.

Ukrajna megérkezett nyerészkedni

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem sokkal a konfliktus kirobbanása után már jelezte is, hogy Ukrajna hajlandó az Egyesült Államok és szövetségesei rendelkezésére bocsájtani azt az elfogó eszközt, amellyel Ukrajna eddig sikeresen és költséghatékonyan tudta elhárítani az iráni drónokat, amelyeket Oroszország is nagy számban használ.

Az Egyesült Államok a közelmúltban „konkrét támogatást” kért az iráni tervezésű sahedek ellen a Közel-Keleten. Ukrajna nem sokkal később a korábbi, az eszközre vonatkozó tiltás feloldását rendelte el. A pontos részletek azonban természetesen titkosak.

Zelenszkij ugyanakkor annyit megerősített, hogy valóban elindult egy szállítmány és vele együtt a kezelő személyzet is Jordánia irányába. Ukrajna ugyanakkor nem rejtette véka alá, hogy a segítségért cserében szívesen fogadná a csúcskategóriás amerikai fegyvereket. A szakértők szerint Ukrajna jelent pillanatban az egyetlen olyan ország, amelynek kipróbált és tömeggyártás alatt álló eszköze van az iráni drónok ellen, ez pedig előnyös helyzetet teremt a nemzetközi terjeszkedéshez.