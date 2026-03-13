Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Váratlan döntés az orosz olajról – ez mindent megváltoztat

Olaj

Háborognak az ukránok, mert nem tankolhatnak védett áron

Ukrajna

Döbbenetes beismerés érkezett Ukrajnából, Magyarországról van szó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Beismerő vallomást tett egy ukrán politológus. Szavai szerint Kijev abban bízik, hogy Magyarországon kormányváltás lesz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnakormányMagyarország

Makszim Neszvitajlov ukrán politológus és nemzetközi kapcsolatok szakértő egy videóban beszélt arról, fontos Ukrajna számára, hogy hogyan alakul a politikai helyzet Magyarországon.

Makszim Neszvitajlov: Ukrajna nemzeti érdeke, hogy Magyarországon kormányváltás történjen (Képernyőfotó: Youtube)
Makszim Neszvitajlov: Ukrajna nemzeti érdeke, hogy Magyarországon kormányváltás történjen (Képernyőfotó: Youtube)

Nemzeti érdekünk, hogy Magyarországon kormányváltás történjen

– jelentette ki.

A korábbi ukrán kijelentések is ezt erősítik: Kijev abban bízik, hogy Magyarországon politikai változás következik be, és egy új kormány – például a Tisza Párttal az élen – határozottabban támogatná Ukrajnát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!