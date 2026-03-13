Döbbenetes beismerés érkezett Ukrajnából, Magyarországról van szó

Makszim Neszvitajlov ukrán politológus és nemzetközi kapcsolatok szakértő egy videóban beszélt arról, fontos Ukrajna számára, hogy hogyan alakul a politikai helyzet Magyarországon.

Makszim Neszvitajlov: Ukrajna nemzeti érdeke, hogy Magyarországon kormányváltás történjen (Képernyőfotó: Youtube)

Nemzeti érdekünk, hogy Magyarországon kormányváltás történjen

– jelentette ki.

A korábbi ukrán kijelentések is ezt erősítik: Kijev abban bízik, hogy Magyarországon politikai változás következik be, és egy új kormány – például a Tisza Párttal az élen – határozottabban támogatná Ukrajnát.