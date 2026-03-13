Döbbenetes beismerés érkezett Ukrajnából, Magyarországról van szó

Beismerő vallomást tett egy ukrán politológus. Szavai szerint Kijev abban bízik, hogy Magyarországon kormányváltás lesz.
Makszim Neszvitajlov ukrán politológus és nemzetközi kapcsolatok szakértő egy videóban beszélt arról, fontos Ukrajna számára, hogy hogyan alakul a politikai helyzet Magyarországon.
Nemzeti érdekünk, hogy Magyarországon kormányváltás történjen
– jelentette ki.
A korábbi ukrán kijelentések is ezt erősítik: Kijev abban bízik, hogy Magyarországon politikai változás következik be, és egy új kormány – például a Tisza Párttal az élen – határozottabban támogatná Ukrajnát.
