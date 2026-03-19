Hatalmas a feszültség Brüsszelben: Orbán Viktor és Robert Fico nem enged a háborús nyomásnak

Feszült légkör várható a márciusi brüsszeli uniós csúcstalálkozón. Bár eredetileg a versenyképesség lett volna a fő téma, a vita középpontjában ismét Ukrajna finanszírozása, illetve a közel-keleti válság áll majd.

Orbán Viktor továbbra sem enged a zsarolásnak Ukrajna ügyében (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

Az Európai Tanács legfőbb célja, hogy „leküzdje” Magyarország és Szlovákia vétóját az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitellel kapcsolatban. Orbán Viktor miniszterelnök és szlovák kollégája, Robert Fico azonban nem enged a zsarolásnak. A magyar álláspont világos: addig szó sem lehet a hitelről, amíg a Barátság kőolajvezeték újra nem üzemel teljes kapacitással.

Egyes tagállamok már „kétoldalú hitelekben” gondolkodnak, hogy megkerüljék a magyar vétót, és májusig pénzeljék Kijevet.

Az EU vezetői a közel-keleti helyzetről is tárgyalnak majd. A cél az egységes európai álláspont kialakítása, ez azonban nem lesz egyszerű, mert az egyes országok reakciói igen eltérőek. Míg egyes nyugati vezetők – például Pedro Sanchez spanyol baloldali miniszterelnök – „igazolhatatlannak és veszélyesnek” nevezték a beavatkozást, addig a németek tartózkodtak amerikai szövetségeseik nyílt bírálatától, igaz, Donald Trump amerikai elnök azon kérésének sem tettek eleget, hogy vállaljanak részt az erőfeszítésekből.

Ebben az összefüggésben az Európai Tanács az ENSZ főtitkárával, António Guterresszel is tárgyal majd a közel-keleti helyzetről, valamint a multilateralizmusról.

Ukrajna mellett csak kisebb figyelem jut a versenyképességre

Bár az eredeti terveknél kisebb arányban, de a versenyképességi kérdésekről is tárgyalnak az EU vezetői. Ezzel kapcsolatban a februári belgiumi informális csúcson bejelentett kezdeményezéseket, vagy legalább azok egy részét tervezik konkretizálni.

Ezek közül kiemelkedik az úgynevezett 28. rendszer kérdése, amely a vállalatok működésének szabályait lenne hivatva harmonizálni uniós szinten, megkönnyítve ezzel a cégek terjeszkedését és növekedését.

A csúcson szóba kerül a migráció is, többek között a nemrég elfogadott, az egész EU-ra kiterjedő biztonságos országok listáját illetően. A kérdés annál aktuálisabb, hogy a közel-keleti helyzet nyomán akár ismét komoly migrációs hullámmal nézhet szembe Európa.