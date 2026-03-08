Zelenszkij végrehajtói szabad kezet kaptak abban, hogy minden lehetséges eszközt felhasználva gyűjtsék be a még hadra fogható ukrán férfiak maradékát. Az egyre elhúzódó háború, az energiakrízis és a lakosság ellen elkövetett gaztettek egyre több embert fordítanak a kijevi rezsim ellen.

Nyílt emberrablások zajlanak Ukrajna-szerte

Fotó: AFP

Ez a rövid, ám annál beszédesebb felvétel kiválóan szemlélteti a jelenlegi állapotokat Ukrajnában. Odesszában szó szerint gépjárművel próbálták levadászni kiszemelt áldozatukat a toborzók.

Az ukrán hadsereg létszáma vészesen csökken, az emberek nem akarnak harcban meghalni. A TCK emberei pedig hajtóvadászatot indítottak minden még harcra fogható férfi után.

Szintén Odesszában rögzített jelenet, amint Zelenszkij végrehajtói jelentős túlerőt alkalmazva tepernek le, majd a földön végigrángatva tuszkolnak be személyautójukba egy férfit.

A sértett vélhetően szórakozni indult, és a jelen lévők próbáltak rajta segíteni, de amikor felléptek a katonák akciója ellen, gázspray-t fújtak az arcukba.

Krivij Rih éjszakai nyugalmát keserves segélykiáltás rázta fel.

A TCK tagjai egy férfit a végtagjainál fogva hurcolták ki a lakásából, majd az utcán várakozó kisbuszba tuszkolták. Az áldozat mást már nem tehetett, minthogy segítségért kiáltott, hogy utolsó szalmaszálként valaki talán megmenti őt a frontra hurcolástól.