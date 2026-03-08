Hírlevél
Ukrajna

Nyílt emberrablások zajlanak Ukrajna-szerte – videó

6 órája
Olvasási idő: 3 perc
A kijevi vezetés végrehajtó egysége nem áll le az emberek terrorizálásával. Az ukrán toborzók rémtetteiről további bizonyítékok kerültek rögzítésre.
Ukrajnaháborúkényszersorozás

Zelenszkij végrehajtói szabad kezet kaptak abban, hogy minden lehetséges eszközt felhasználva gyűjtsék be a még hadra fogható ukrán férfiak maradékát. Az egyre elhúzódó háború, az energiakrízis és a lakosság ellen elkövetett gaztettek egyre több embert fordítanak a kijevi rezsim ellen.

Nyílt emberrablások zajlanak Ukrajna-szerte
Fotó: AFP

Ez a rövid, ám annál beszédesebb felvétel kiválóan szemlélteti a jelenlegi állapotokat Ukrajnában. Odesszában szó szerint gépjárművel próbálták levadászni kiszemelt áldozatukat a toborzók. 

Az ukrán hadsereg létszáma vészesen csökken, az emberek nem akarnak harcban meghalni. A TCK emberei pedig hajtóvadászatot indítottak minden még harcra fogható férfi után. 

Szintén Odesszában rögzített jelenet, amint Zelenszkij végrehajtói jelentős túlerőt alkalmazva tepernek le, majd a földön végigrángatva tuszkolnak be személyautójukba egy férfit.

A sértett vélhetően szórakozni indult, és a jelen lévők próbáltak rajta segíteni, de amikor felléptek a katonák akciója ellen, gázspray-t fújtak az arcukba.

Krivij Rih éjszakai nyugalmát keserves segélykiáltás rázta fel.

A TCK tagjai egy férfit a végtagjainál fogva hurcolták ki a lakásából, majd az utcán várakozó kisbuszba tuszkolták. Az áldozat mást már nem tehetett, minthogy segítségért kiáltott, hogy utolsó szalmaszálként valaki talán megmenti őt a frontra hurcolástól.

 

 

Orosz-ukrán háború
