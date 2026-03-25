Nincs kivétel: Ukrajnában már lassan mindenkit besoroznak

Ukrajnában jogi bizonytalanság alakult ki azoknak a fiatal férfiaknak a helyzetében, akiket korábban „korlátozottan katonai szolgálatra alkalmasnak” minősítettek. A jelenlegi szabályozás alapján – egy még hatályba nem lépett törvény miatt – akár 25 éves korukig is mozgósíthatók lehetnek.

Korábban a „korlátozottan alkalmas” kategória külön szerepelt a katonai nyilvántartásban, azonban a teljes körű háború kezdete után ezt megszüntették. Az érintetteknek új orvosi vizsgálaton kellett átesniük, és új besorolást kaptak, ami megváltoztatta a mozgósíthatóságuk feltételeit

– írja a Znaj.ua

A helyzetet bonyolítja, hogy a Verhovna Rada 2024 októberében elfogadott egy törvényt, amely megtiltaná a 25 év alatti, korábban korlátozottan alkalmasnak minősített férfiak mozgósítását. A jogszabály azonban azóta sem lépett hatályba, mivel az elnök még nem írta alá.

Egy 23 éves, korábban ilyen státusszal rendelkező férfi esete is rávilágít a bizonytalanságra: ügyvédekhez fordult azzal a kérdéssel, hogy az új szabályok mellett mozgósítható-e. Az ügyvédi álláspont szerint a jelenlegi helyzet rendezetlen, és mivel a védelmet biztosító törvény nem hatályos, hivatalos halasztás hiányában mozgósíthatók lehetnek.

Jurij Ajvazjan ügyvéd szerint a kérdés kulcsa az elnöki aláírás, amely nélkül a törvény nem alkalmazható. Mint fogalmazott,

a jelenlegi szabályozás nem biztosít egyértelmű védelmet az érintettek számára.

A helyzetet tovább árnyalja, hogy az orvosi vizsgálatra történő behívás sem minden esetben egyértelműen jogszerű, így az is kérdéses, hogy kik jogosultak megtagadni az éves vizsgálaton való részvételt.

