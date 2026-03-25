Riadó van: közel ezer drón végez halálos pusztítást Ukrajnában – videó

Az ukrán hadsereg közlése szerint Oroszország az elmúlt 24 órában közel ezer drónt indított Ukrajna ellen, ami az utóbbi hónapok egyik legnagyobb támadásának számít. Több mint 550 drónt nappali támadás során vetettek be különböző célpontok ellen az ország területén – írja a CNN.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint a támadásokban legalább 40 ember megsérült, köztük öt gyermek.

Az ország nyugati részén, az Ivano-Frankivszki területen legalább két ember életét vesztette – közölte a régió kormányzója. A halálos áldozatok között egy nemzeti gárdista és 15 éves lánya is volt, akik egy szülészeten látogatták a katona feleségét, aki néhány nappal korábban adott életet gyermeküknek. Az esetben további négy ember – köztük egy hatéves gyermek – megsérült.

🤬🤬🤬 FUCKING SAVAGES just hit the center of Lviv with a Shahed.



The church is currently burning. pic.twitter.com/K7EqTO5drX — Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) March 24, 2026

Vinnyicában egy 59 éves férfi halt meg, és további 11 ember sérült meg a támadásban.

Az ukrán légierő szóvivője szerint a drónokat elsősorban Ukrajna középső és nyugati részei ellen vetették be.

Lemberg városában legalább 22 sérültről számoltak be. Az ukrán légierő közlése szerint legalább 15 találatot regisztráltak, miközben 541 drónt lelőttek vagy más módon semlegesítettek.

🚨 This footage shows a Russian Shahed-136 (Geran-2) drone descending over central Lviv moments before impact.



Multiple injuries reported; no confirmed fatalities so far.



Part of a record ~1,000-drone barrage#Russia #Ukraine #sstvi #akaryakıt pic.twitter.com/8f0TFQl07O — GlobeUpdate (@Globupdate) March 25, 2026

A támadások során lakóépületek és városközpontok is megrongálódtak. Ivano-Frankivszkban egy szülészeti kórház is károkat szenvedett. Lembergben a Bernátos kolostoregyüttes egyik temploma szintén találatot kapott. A hatóságok szerint a tűz a kolostor környezetében lévő épületekre is átterjedt, a károk mértékét egyelőre vizsgálják.

Zelenszkij esti beszédében azt mondta, hogy a támadás nagyságrendje azt mutatja, Oroszországnak nincs valódi szándéka a háború befejezésére.

Eközben Oroszországban, a kurszki régióban egy 55 éves férfi életét vesztette, és további 13 ember megsérült ukrán dróntámadások következtében – közölte a térség ideiglenes kormányzója.

Ukrajnával egyeztet Magyar Péter

Mindeközben a Tisza Párt vezetője rendszeresen egyeztet Ukrajnával. Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során kapcsolatba került ukrán hivatalos szervekkel, valamint a Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.