Megverték, megalázták, majd meghalt: súlyos visszaélésekre derült fény egy ukrajnai katonai kiképzőközpontban

Az ukrajnai Rivne régióban egy 17 éves kadét, Pavel felakasztotta magát. Helyi Telegram-csatornák szerint az intézményben öt őrmester rendszeresen megalázta a katonákat: „arra kényszerítették őket, hogy a padlóról egyenek és sós vizet igyanak”. A tragédia előtti napon a fiút – a Strana beszámolója szerint – megverte az egyik őrmester, a többiek pedig videóra vették a bántalmazást.

Súlyos visszaélésekre derült fény egy ukrajnai katonai kiképzőközpontban Fotó: AFP

Súlyos visszaélésekre derült fény az ukrajnai kiképzőközpontban

A történtek után a kadét szülei részletesen beszéltek fiuk utolsó időszakáról a Szuszpilnijnak. Elmondásuk szerint a fiatal kezdetben lelkes volt, és saját elhatározásából jelentkezett a képzésre, mert rendvédelmi pályára készült. Később azonban egyre többet panaszkodott a rá nehezedő nyomásról. „Ezt a hivatást választotta, rendőr akart lenni” – mondta édesanyja, aki szerint fia később már a parancsnoka és az intézmény vezetése miatt is aggódott. Az apa elmondása szerint fia korábban arról számolt be, hogy a törzsőrmester önkényesen büntette őket:

Bejött, és azt mondta: »Ma rossz kedvem van, gyertek, csináljatok fekvőtámaszokat!«

A tragédia előtt a fiú üzenetet küldött édesanyjának:

Anya, sajnálom, te tényleg jó anya vagy, de én rossz fiú vagyok. Egy vesztes és gyenge. Hálás vagyok neked mindenért, mert tényleg sokat tettél…

Az intézményben öt őrmester rendszeresen megalázta a katonákat Fotó: AFP

A búcsúlevél eltűnt

Az édesanya szerint fia halála előtt búcsúlevelet írt, amely később nyomtalanul eltűnt, noha más kadétok még látták annak elejét. Elmondása alapján a levélben a fiú konkrétan utalt arra, hogy nyomás nehezedett rá, és felelőssé tett valakit a történtekért.

Valaki meglátta a címsort, az első sorokat: »Megfenyegettél, megkaptad, amit akartál.« (…) És most azt mondják, hogy nem is volt üzenet. Volt egy üzenet!

– fogalmazott az anya, aki szerint a teljes szöveg részletesen leírta az eseményeket és neveket is tartalmazott, ám mindez eltűnt, és az intézmény tagadja a levél létezését. Az ügyben vizsgálat indult: a hatóságok öngyilkosság és öngyilkosságra való felbujtás gyanúja miatt nyomoznak.

Magyar áldozatok is vannak

Tavaly a kárpátaljai Sebestyén József szenvedett olyan súlyos sérüléseket a toborzás, majd a kiképzés során, hogy néhány nap után belehalt a brutális bánásmód következményeibe.

Egy videón látható, hogy az ukrán katonák kegyetlenül kínozták a kárpátaljai magyar férfit.

Egy másik áldozatot,

Rebán Zsoltot az utcáról kényszerrel vitték el a toborzók, annak ellenére, hogy súlyos szívbeteg volt.

A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd meghalt. Orbán Viktor miniszterelnök a történtek kapcsán bejelentette, hogy haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről azokat az ukrán személyeket, akik kényszersorozásban vesznek részt.