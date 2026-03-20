Az ukrajnai Rivne régióban egy 17 éves kadét, Pavel felakasztotta magát. Helyi Telegram-csatornák szerint az intézményben öt őrmester rendszeresen megalázta a katonákat: „arra kényszerítették őket, hogy a padlóról egyenek és sós vizet igyanak”. A tragédia előtti napon a fiút – a Strana beszámolója szerint – megverte az egyik őrmester, a többiek pedig videóra vették a bántalmazást.
Súlyos visszaélésekre derült fény az ukrajnai kiképzőközpontban
A történtek után a kadét szülei részletesen beszéltek fiuk utolsó időszakáról a Szuszpilnijnak. Elmondásuk szerint a fiatal kezdetben lelkes volt, és saját elhatározásából jelentkezett a képzésre, mert rendvédelmi pályára készült. Később azonban egyre többet panaszkodott a rá nehezedő nyomásról. „Ezt a hivatást választotta, rendőr akart lenni” – mondta édesanyja, aki szerint fia később már a parancsnoka és az intézmény vezetése miatt is aggódott. Az apa elmondása szerint fia korábban arról számolt be, hogy a törzsőrmester önkényesen büntette őket:
Bejött, és azt mondta: »Ma rossz kedvem van, gyertek, csináljatok fekvőtámaszokat!«
A tragédia előtt a fiú üzenetet küldött édesanyjának:
Anya, sajnálom, te tényleg jó anya vagy, de én rossz fiú vagyok. Egy vesztes és gyenge. Hálás vagyok neked mindenért, mert tényleg sokat tettél…
A búcsúlevél eltűnt
Az édesanya szerint fia halála előtt búcsúlevelet írt, amely később nyomtalanul eltűnt, noha más kadétok még látták annak elejét. Elmondása alapján a levélben a fiú konkrétan utalt arra, hogy nyomás nehezedett rá, és felelőssé tett valakit a történtekért.
Valaki meglátta a címsort, az első sorokat: »Megfenyegettél, megkaptad, amit akartál.« (…) És most azt mondják, hogy nem is volt üzenet. Volt egy üzenet!
– fogalmazott az anya, aki szerint a teljes szöveg részletesen leírta az eseményeket és neveket is tartalmazott, ám mindez eltűnt, és az intézmény tagadja a levél létezését. Az ügyben vizsgálat indult: a hatóságok öngyilkosság és öngyilkosságra való felbujtás gyanúja miatt nyomoznak.
Magyar áldozatok is vannak
Tavaly a kárpátaljai Sebestyén József szenvedett olyan súlyos sérüléseket a toborzás, majd a kiképzés során, hogy néhány nap után belehalt a brutális bánásmód következményeibe.
Egy videón látható, hogy az ukrán katonák kegyetlenül kínozták a kárpátaljai magyar férfit.
Egy másik áldozatot,
Rebán Zsoltot az utcáról kényszerrel vitték el a toborzók, annak ellenére, hogy súlyos szívbeteg volt.
A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd meghalt. Orbán Viktor miniszterelnök a történtek kapcsán bejelentette, hogy haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről azokat az ukrán személyeket, akik kényszersorozásban vesznek részt.
Abszurd magyarázatot adott az ukrán hadsereg a kényszersorozott magyar katona halálára
Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy tavaly decemberben erőszakkal besoroztak egy kárpátaljai magyar férfit Ukrajnában, aki idén márciusban tisztázatlan körülmények között meghalt.
Az ukrán hadsereg jelentése szerint a férfi öngyilkos lett, méghozzá úgy, hogy többször saját magára lőtt, majd a fegyvert eltüntette.
A kényszersorozás után elhunyt férfi halálát okozó fegyvert ugyanis nem sikerült azonosítani. A tragikus történetről és az ukrán hadsereg képtelen magyarázatáról az Ellenpont közölt részleteket.
Zelenszkij és Magyar Péter már 2024 órta tartják a kapcsolatot
Dmitro Tuzsanszkij ukrán politológus már 2024-ben párhuzamot vont Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter között. A szakértő úgy fogalmazott: a Tisza Párt vezetője „fekete hattyú” jelenség lehet a magyar politikában, hasonlóan ahhoz, ahogyan Zelenszkij jelent meg az ukrán választások idején. Nem mellékes szál, hogy Magyar Péternek számos ukrán barátja van, például Tseber Roland Ivanovics, aki köztudottan egy ukrán kém.
A másik árulkodó jel, hogy Magyar Péter részt vett a müncheni biztonsági konferencián, ahol több nyugati vezetővel találkozott, és a beszámolók szerint ukrán politikusokkal is egyeztetett.
Ez időben egybeesett azzal, hogy Ukrajna nem indította újra a Barátság vezetéket. Ráadásul, az ukrán elnök korábban így nyilatkozott:
Hiszem, hogy Orbán vereséget szenved a választásokon.”
– mindez tovább erősíti azt a narratívát, amely az ukrán és a magyar ellenzéki politikai folyamatok összefonódásáról szól.
Zelenszkij azt akarja, hogy a Tisza Párt nyerje a magyar parlamenti választást, legyen egy ukránpárti kormány és egy ukránbarát miniszterelnök Magyar Péter személyében.
Az Ursula von der Leyen vezette Európa Bizottság is minden eszközzel azon dolgozik, hogy Ukrajnát segítse, akkor is, ha ez belesodorhatja Európát egy háborúba.