Ukrán aktivista dróncsapással fenyegeti Budapestet: Magyarország megszállására szólított fel

Ihor Zalizniak radikális tervet osztott meg, amely négy pontban taglalja, mihez kellene kezdeni Magyarországgal. A volt ukrán katona, aki az Azov Brigádban is szolgált, a kijevi nagykövetség megtámadásáról és az ország lerohanásáról beszél.

Zelenszkij után egy volt ukrán katona, az Azov Brigád egykori tagja is megfenyegette hazánkat

Fotó: KOEN VAN WEEL / ANP MAG

Szerinte Kijevnek első lépésként meg kell szakítania minden diplomáciai kapcsolatot Magyarországgal, és „ki kell menekítenie” az ukrán diplomatákat Budapestről. Zalizniak úgy véli, ezt követően már semmi sem akadályozná meg, hogy elfoglalják a kijevi magyar nagykövetséget, és őrizetbe vegyék az ott dolgozókat. A volt Azov-katona szerint azonban mindez még korántsem lenne elegendő.

The Defense Intelligence officer of Ukraine’s Ministry of Defense, ex-Azov fighter Ihor Zalizniak, threatens 🇭🇺with war.



He wrote:

"Action plan regarding Orbán and company:



1. Sever diplomatic relations and evacuate diplomats.



2. Block the Embassy of Hungary and detain all… pic.twitter.com/T370ovo6Wj — Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) March 6, 2026

Úgy véli, ultimátumot kellene intézni Magyarországhoz a letartóztatott ukránok, valamint a lefoglalt készpénz és arany visszaszolgáltatására. Ezzel párhuzamosan pedig tíz drónegységet kellene telepíteni az ukrán-magyar határ közelébe, amelyek – állítása szerint – képesek lennének csapást mérni a magyar fővárosra.

Kiszivárgott egy hangfelvétel is, amelyen Zaluzniak egyértelműen arról beszél, hogy Magyarországot le kell rohanni. Mint mondta, Ukrajnának be kell vonulnia Magyarország területére és másodrangú állampolgárokká kell tennie a magyarokat.

Végső esetben az javaslom, hogy szálljuk meg teljesen Magyarországot, hajtsunk végre egy nagyszabású népvándorlást Magyarország területére, és csak azt engedjük meg a magyaroknak, hogy az utcákat takarítsák

– fogalmazott a volt katona a felvételen.

Az elmúlt időszakban megszámlálhatatlan fenyegetés érkezett Magyarország irányába Ukrajnából. Volodimir Zelenszkij halálos fenyegetést fogalmazott meg Orbán Viktor felé: azt mondta, hogy ha a kormányfő nem áll el az Európai Unióban tervezett, Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsön vétójától, akkor átadja a címét az ukrán fegyveres erőknek.

Mindemellett több ukrán politikai elemző és influenszer is éles hangnemben nyilatkozott Magyarországról, egyesek pedig már nyíltan katonai fellépést emlegettek hazánk ellen.

Az egyik legismertebb ukrán influenszer, Volodimir Petrov arról beszélt, hogy teljes mértékben támogatná az ukrán vezetést egy Magyarország elleni katonai akció esetén. A kommentátor – akit több forrás szerint a kijevi hatalomhoz közel álló szereplőként tartanak számon – kijelentette: kiállna az ilyen lépések mellett is. A megszólalások alapján jól látható, hogy a feszültség továbbra is erős, és egyes nyilatkozatok a magyar kormánnyal szembeni politikai nyomásgyakorlás részeként jelennek meg.