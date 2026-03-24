Láthatóan egyre frusztráltabb reakciókat vált ki az ukrán lakosság körében, ha feltűnik valahol egy toborzói furgon. Az immár ötödik évében járó háború súlyos károkat okozott Ukrajnának. A mindennapos nélkülözés, és az állandó veszélyhelyzet tetejébe az ukrán embereknek, már saját katonáikkal is naponta meg kell küzdeniük

Egyre több ukrán áll ellen a kényszersorozásnak

Ezen a friss felvételen egy ukrán nő ad hangot véleményének, miközben a Területi Toborzó Iroda emberei épp akcióra készülnek. A háttérben összegyűlt tömeg feszülten követi a történéseket. A hölgynek láthatóan nem tetszik a TCK puszta jelenléte sem és párja ragadja meg a karját, hogy ne engedjen a benne forrongó indulatoknak.

Nem veszik emberszámba saját honfitársaikat Zelenszkij emberrablói. Az ukrán közvéleményben egyre erősebben érzékelhető az indulat a velük szemben elkövetett visszaélések következtében, és mind több ember fejezi ki nyíltan a dühét a honfitársaikat érő brutalitás miatt. A TCK emberei gyakran sötétedés után lépnek akcióba, a mit sem sejtő civileket véve célba – ahogyan az Krivij Rihben is történt.

Egy másik, Dnyipro városában készült felvételen az látható, hogy az intézkedés egyik szemtanúja egy vascsővel rátámad a toborzókra, és elkergeti őket, miközben egy fiatal férfit éppen elvinni készültek. Az eset jól tükrözi, hogy az ukrán emberek úgy érzik, nincs hova tovább hátrálni.

Az elmúlt időszakban egymás után kerültek napvilágra a Tisza Párt és az ukrán vezetés közötti együttműködés részletei. Az ügynökbotrány, az európai parlamenti döntések és az adatszivárgási ügy egyaránt azt jelzik, hogy szoros kapcsolat alakult ki Magyar Péterék és Kijev között.

Az ukrán vezetés már nemcsak támogatást, de teljes alárendeltséget vár Magyarországtól. Ezért támogatják Magyar Pétert és a Tisza Pártot, mert tőle várják, hogy Ukrajna minden követelését teljesíti. Eközben fegyveres lázadást akar kirobbantani Magyarországon és katonai megszállással fenyegetőzik egy ukrán parancsnok.