Súlyos állítások kerültek elő az ukrán aranykonvoj ügyében – ezt látnia kell!

Súlyos vádakat fogalmazott meg az ukrán aranykonvoj ügyében egy ukrán újságíró – szúrta ki a Mandiner.

Szijjártó Péter szerint komoly kérdések merülnek fel az ukrán aranykonvojjal kapcsolatban (Fotó: AFP)

Diana Pancsenko szerint az ukrán aranykonvoj által szállított pénzt és aranyat egyenesen Brüsszelből küldték Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számára, még pedig azzal a céllal, hogy azt a magyar választás befolyásolására használja fel.

I didn’t write immediately - was verifying the info.



One main version circulating in Ukraine and Hungary: Orban took the $80M cash and Zelenskyy’s gold because it was money from Brussels given to Zelenskyy to interfere in Hungary’s elections - bribes and protests.



That’s why… — Diana Panchenko 🇺🇦 (@Panchenko_X) March 8, 2026

Ez magyarázza, miért ilyen magabiztos most Orbán Viktor, miközben Európa és Zelenszkij láthatóan ideges

– mutatott rá Pancsenko.

Mint arról korábban beszámoltunk a magyar hatóságok március 5-én állítottak meg két Ausztriából Ukrajna felé tartó páncélozott pénzszállító járművet, amelyek összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak. Az ügy kapcsán hét ukrán állampolgárt, köztük egy volt ukrán titkosszolgálati tábornokot, vettek őrizetbe pénzmosás gyanújával. Őket ki is utasították Magyarországról.

Az üggyel kapcsolatban több súlyos kérdés is felmerül:

Miért kellett ekkora vagyont készpénzben és aranyrudakban, páncélozott járművekben szállítani Ukrajnába éppen Magyarország érintésével?

Miért kísérték a szállítmányt titkosszolgálati és katonai háttérrel rendelkező személyek?

Miért pont egy magyarországi útvonalat választották?

Bár az ukrán fél szerint egy átlagos, legális banki tranzakcióról van szó, Szijjártó Péter szerint több kérdés is felmerül az ügyben. Mint fogalmazott: ha valóban szabályos pénzmozgásról van szó, akkor miért nem egyszerű átutalással intézték, és miért kellett az összeget Magyarországon keresztül, titkosszolgálati kötődésű kísérőkkel szállítani.

Felmerül a gyanú, hogy az ukrán háborús maffia pénzéről lehet szó

– hívta fel a figyelmet a tárcavezető.