„Az SBU tábornoka, akit pénzmosás gyanújával Magyarországon fogtak el az Oschadbank pénzszállító személyzetével együtt, Gennadiy Kuznetsov, az SBU terrorizmusellenes központjának volt vezérkari főnöke, aki 2014–2015-ben az SBU „Alpha” különleges műveleti egységéhez tartozott – állítja Iosefina Pascal román oknyomozó újságíró, akit a Tűzfalcsoport idézett.

Korrupciós ügyek miatt ítélték el a magas rangú ukrán kémelhárítót, aki a gyanús pénzszállító konvojt kísérte – a képen Gennadiy Kuznetsov

Fotó: Tűzfalcsoport

„2011. február 24-én a kijevi Pecherskyi Kerületi Bíróság elítélte őt a katonai szolgálat iránti hanyag magatartásért (korrupcióval kapcsolatos bűncselekmény)” – írta a portál, hozzátéve: a tábornokot korrupciós ügyek miatt kétszer is elbocsátották az SBU-ból. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SBU) feladata az állambiztonság védelme, a kémkedés és terrorizmus elleni fellépés, valamint az alkotmányos rend védelme.

A 2019-2020-as vizsgálatok kimutatták, hogy Kuznetsov Andrij Jermak közeli munkatársa volt. Az akkori publikációk azzal vádolták őket, hogy a fogolycseréket jövedelmező „üzletté” alakították, amelyben váltságdíjak, kenőpénzek vagy személyes gazdagodási tervek is szerepeltek

– írta a Tűzfalcsoport, hozzátéve:

Kuznyecovot külön súlyos vádakkal is meggyanúsították, miszerint együttműködött az orosz FSB-vel, és az ATC egy részét az FSB előőrsévé alakította. 2011. február 24-én a kijevi Pecherskyi Kerületi Bíróság ítéletet hozott Genadij Kuznyecov ellen katonai kötelességeinek elmulasztása miatt. Ukrajnában „Sobachnyk” (kb. „Kutyás”) néven ismerik, mivel ismert a vadászkutyák iránti lelkesedése.

Az oknyomozó oldal arra is felhívta a figyelmet, hogy „a román újságíró kitér arra is, hogy: Miért kapott Ukrajna készpénzes »segélyt« a bécsi Raiffeisen Banktól? Miért nem legálisan utalták át bankszámlákon keresztül? Egyébként, nem Ukrajna volt a Raiffeisen ellen, amiért még mindig Oroszországban működik? A nagy kérdés továbbá az szerinte, hogy miért lenne ez a kétes hírszerző felelős egy ilyen gyanús, hatalmas összegű pénzátutalásért?”

Hány hírszerző ügynökség tábornokáról hallottál már, aki ilyen típusú műveletekben vett részt?”

– teszi fel a kérdést Iosefina Pascal, akit a Tűzfalcsoport idézett.