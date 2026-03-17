Két, a regionális Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) osztályvezetőhelyettesét vették őrizetbe, mert 620 ezer dollárt követeltek egy, a Rivne régió borostyánüzletéhez kapcsolódó büntetőeljárás lezárásáért – számolt be cikkében ZN.UA.

Újabb korrupciós botrány robbant ki az Ukrán Biztonsági Szolgálat körül

Az ügy iratai szerint a szervezők egy közvetítőn keresztül követeltek pénzt egy olyan vállalat vezetőjétől, amely monopóliummal rendelkezik a borostyánüzletben.

A gyanúsítottak azt ígérték az üzletembernek, hogy lezárják a korábban a cége ellen indított büntetőeljárást. Az SZBU hangsúlyozta, hogy a letartóztatások a Szolgálat belső megtisztítására irányuló rendszeres erőfeszítések részeként történtek.

A Szolgálat önmegtisztítása a prioritásunk. Folytatjuk a korrupció minden megnyilvánulásának felszámolását, és rendszeresen felelősségre vonjuk a résztvevőit. A mai letartóztatás ezt csak megerősíti. A korrupció elfogadhatatlan, háborús időben pedig hazaárulással ér fel. És minden érintett megkapja, amit megérdemel

– mondta az SZBU megbízott vezetője, Jevhen Hmara.

A vesztegetést szervező mindkét személyt és társukat az SZBU Belső Biztonsági Főigazgatóságának tisztjei tetten érték, miközben több mint 270 ezer dollár átadására került sor.

A Legfőbb Ügyészség Hivatala pontosítása szerint jelenleg házkutatásokat tartanak az SZBU kijevi és kijevi régiós főigazgatóságának irodáiban, a rivnei régiós igazgatóságon, valamint az érintettek lakóhelyein.

A gyanúsítottakra akár 10 év szabadságvesztés és vagyonelkobzás is várhat.