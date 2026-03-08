Meglepő részletek: mire kellett a dollármilliókkal teli konvoj?

A két újságíró szerint mindenképp érdemes feltenni a kérdést, hogy miért volt szükség ekkora mennyiségű készpénzre. A két szakember szerint az ukrán aranykonvoj mögött illegális műveletek húzódhatnak meg.

Az ukrán aranykonvoj esetében az egyik legnagyobb kérdés, hogy mire kellett ekkora mennyiségű készpénz

Amióta elfogták hazánkban az ukrán aranykonvojt, egy kérdés folyamatosan visszatért, mégpedig hogy miért volt szükség ekkora mennyiségű készpénzre. Két amerikai újságíró nemrég szintén erről beszélgetett. Ennek kapcsán egyikük hangsúlyozta, hogy általában illegális műveletekhez kell ekkora mennyiségű, lenyomozhatatlan készpénz.

Milyen tranzakciókhoz használnak készpénzt? Nyilván olyanokhoz, amelyek után nem akarsz nyomot hagyni. Terrorizmus, merényletek, drogok, szabotázs, embercsempészet, ezeknek a kifizetése mind készpénzben történik”

– fogalmazott az újságíró.

Mint arról lapunk is beszámolt, csütörtökön hét ukrán állampolgárt állítottak elő Magyarországon, akik két páncélozott pénzszállító autóval jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába. A Nemzet Adó- és Vámhivatal (NAV) az ügyben pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást. Az már viszonylag korán kiderült azonban, hogy a konvoj egyik utasa az ukrán titkosszolgálatok volt tábornoka volt.

A járművekben összesen 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt, amelyet Magyarország területén keresztül próbáltak Ukrajnába juttatni.

Az ukránok szerint a konvoj egy bankok közötti tranzakció része volt, azonban azt eddig még nem sikerült tisztázni, hogy ez miért történt készpénzben. Ennek egyik lehetséges magyarázata lehet, hogy a nyomon nem követhető készpénzből az ukrán háborús maffia illegális műveleteket finanszírozott.