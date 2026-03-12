Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij megőrült – mutatjuk a bizonyítékokat!

Fontos

Itt az oroszok pusztító bosszúja - új szintre lépett a háború

orosz-ukrán háború

Ukrán drónok elérték a dél-oroszországi olajbirodalmat – videó

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajna célzott támadást hajtott végre Oroszország egyik legnagyobb olajlogisztikai központja ellen. A csapás komoly károkat okozott az infrastruktúrában, nagy tűz keletkezett és az ellátási láncokat is megzavarta. Az SZBU forrása részletezte, a művelet célja az orosz üzemanyag-szállítás megnehezítése és Moszkva háborús képességeinek gyengítése volt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orosz-ukrán háborúukrán dróntámadásKrasznodari terület

Az ukrán erők csapást mértek az oroszországi Krasznodari területen található Tihorecki olajszivattyú-állomás infrastruktúrájára, amely Dél-Oroszország egyik legnagyobb olajlogisztikai központjának számít – számolt be róla március 12-én az Ukrán Biztonsági Szolgálatra (SZBU) hivatkozva a The Kyiv Independent.

Ukrán drónok fontos orosz célpontot találtak el Dél-Oroszországban – illusztráció
Ukrán drónok fontos orosz célpontot találtak el Dél-Oroszországban – illusztráció
Fotó: AFP

A mai támadás a tihorecki olajközpont ellen – amely az egyetlen ellátási ág, amely kőolajtermékeket szállít Novorosszijszkba – jelentős csapást jelent az ellenség olajlogisztikájára

 – mondta az SZBU-s forrás. 

A műveletet az SZBU Alfa különleges műveleti központja hajtotta végre. A logisztikai központhoz egy jelentős olajraktár és egy terminál is tartozik, ahol orosz üzemanyagot és kőolajtermékeket kezelnek. A támadás következtében nagy tűz keletkezett a létesítménynél. 

Az orosz hatóságok megerősítették az állomás elleni támadást. 

Az SZBU forrása szerint az ilyen műveletek célja az ellátási láncok megzavarása, az üzemanyag orosz kikötőkbe történő szállításának megnehezítése, valamint az, hogy gyengítsék Oroszország képességét a háború folytatására. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a napokban ukrán dróntámadás ért egy robbanékony anyagokkal teli orosz raktárat is.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!