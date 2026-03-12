Ukrán drónok elérték a dél-oroszországi olajbirodalmat – videó

Az ukrán erők csapást mértek az oroszországi Krasznodari területen található Tihorecki olajszivattyú-állomás infrastruktúrájára, amely Dél-Oroszország egyik legnagyobb olajlogisztikai központjának számít – számolt be róla március 12-én az Ukrán Biztonsági Szolgálatra (SZBU) hivatkozva a The Kyiv Independent.

Ukrán drónok fontos orosz célpontot találtak el Dél-Oroszországban – illusztráció

Fotó: AFP

A mai támadás a tihorecki olajközpont ellen – amely az egyetlen ellátási ág, amely kőolajtermékeket szállít Novorosszijszkba – jelentős csapást jelent az ellenség olajlogisztikájára

– mondta az SZBU-s forrás.

UKR forces successfully targeted the Tikhoretsk ammunition & oil depots in Russia’s Krasnodar Krai. Footage confirms massive secondary explosions and intense fires at the site, which serves as a key RU logistics hub. Authorities evacuated 1,200+ locals following the strike. pic.twitter.com/SX3cKDg1eS — Charlie (@Acuteremod) March 12, 2026

A műveletet az SZBU Alfa különleges műveleti központja hajtotta végre. A logisztikai központhoz egy jelentős olajraktár és egy terminál is tartozik, ahol orosz üzemanyagot és kőolajtermékeket kezelnek. A támadás következtében nagy tűz keletkezett a létesítménynél.

Az orosz hatóságok megerősítették az állomás elleni támadást.

Az SZBU forrása szerint az ilyen műveletek célja az ellátási láncok megzavarása, az üzemanyag orosz kikötőkbe történő szállításának megnehezítése, valamint az, hogy gyengítsék Oroszország képességét a háború folytatására. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a napokban ukrán dróntámadás ért egy robbanékony anyagokkal teli orosz raktárat is.