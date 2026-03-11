Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bajba kerülhetnek Magyar Péterék az ukrán aranykonvoj miatt

Ezt látnia kell!

Egyre durvább ukrán fenyegetések érik Magyarországot

Ukrajna

Ukrán dróntámadás érte a robbanékony anyagokkal teli raktárat

54 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajna különleges műveleti erői videót osztottak meg egy, a Donyeck megyei orosz megszállás alatt álló területein végrehajtott támadásról. Az ukrán akció célkeresztjében többek között egy üzemanyag- és kenőanyagraktár, valamint egy elektronikai hadviselési rendszer állt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnadróntámadásOroszország

Ukrajna különleges műveleti erői (SSO) március 10-én tettek közzé egy videót, amely a Donyeck megye orosz megszállás alatt álló területein végrehajtott csapásokat mutatja – írta cikkében a The Kyiv Independent.

Ukrán dróntámadás érte a robbanékony anyagokkal teli raktárt
Ukrán dróntámadás érte a robbanékony anyagokkal teli raktárt
Fotó: AFP

Az éjszakai támadások során a frontvonalbeli csapásmérő egységek egy üzemanyag- és kenőanyag-tároló bázist, valamint egy elosztópontot vettek célba a makijivkai területen – közölték ukrán tisztviselők.

A közeli Donyeck városában ukrán drónok egy elektronikai hadviselési állomást támadtak meg, amelyet az orosz erők pilóta nélküli légi járművek elleni védekezésre használtak.

Az ukrán hadsereg szerint a rendszer megzavarja a drónok irányítási frekvenciáit, ami miatt azok elveszíthetik a célpontot vagy a kapcsolatot.

Az ukrán fél hozzátette, hogy a műveletben helyi partizáncsoportok is segédkeztek. A különleges műveleti erők ellenállási mozgalmának tagjai, akik Donyeck megye megszállt területein tevékenykednek, részt vettek a csapások végrehajtásában

– közölték a tisztviselők.
Az ukrán erők rendszeresen támadják azokat a katonai létesítményeket a megszállt területeken, amelyek fegyverrel, üzemanyaggal és felszereléssel látják el az orosz csapatokat. 

Energetikai infrastruktúrát is támadtak az ukrán erők

Ahogy arról korábban is beszámoltunk, Belgorod városát és a település környéki járást sorozatos ukrán rakétatámadás érte, amely során súlyosan megrongálódott az energetikai infrastruktúra, és fennakadások alakultak ki az áram-, víz- és hőellátásban. Áldozatok nem voltak – jelentette Vjacseszlav Gladkov kormányzó a Max platformon működő csatornáján.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!