Ukrán dróntámadás érte a robbanékony anyagokkal teli raktárat

Ukrajna különleges műveleti erői (SSO) március 10-én tettek közzé egy videót, amely a Donyeck megye orosz megszállás alatt álló területein végrehajtott csapásokat mutatja – írta cikkében a The Kyiv Independent.
Az éjszakai támadások során a frontvonalbeli csapásmérő egységek egy üzemanyag- és kenőanyag-tároló bázist, valamint egy elosztópontot vettek célba a makijivkai területen – közölték ukrán tisztviselők.
A közeli Donyeck városában ukrán drónok egy elektronikai hadviselési állomást támadtak meg, amelyet az orosz erők pilóta nélküli légi járművek elleni védekezésre használtak.
Az ukrán hadsereg szerint a rendszer megzavarja a drónok irányítási frekvenciáit, ami miatt azok elveszíthetik a célpontot vagy a kapcsolatot.
Az ukrán fél hozzátette, hogy a műveletben helyi partizáncsoportok is segédkeztek. A különleges műveleti erők ellenállási mozgalmának tagjai, akik Donyeck megye megszállt területein tevékenykednek, részt vettek a csapások végrehajtásában
– közölték a tisztviselők.
Az ukrán erők rendszeresen támadják azokat a katonai létesítményeket a megszállt területeken, amelyek fegyverrel, üzemanyaggal és felszereléssel látják el az orosz csapatokat.
Energetikai infrastruktúrát is támadtak az ukrán erők
Ahogy arról korábban is beszámoltunk, Belgorod városát és a település környéki járást sorozatos ukrán rakétatámadás érte, amely során súlyosan megrongálódott az energetikai infrastruktúra, és fennakadások alakultak ki az áram-, víz- és hőellátásban. Áldozatok nem voltak – jelentette Vjacseszlav Gladkov kormányzó a Max platformon működő csatornáján.