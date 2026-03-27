Ukrán dróntámadás indult több orosz régió ellen

Oroszország régiói újabb ukrán dróntámadás alá kerültek március 26-ról 27-re virradó éjszaka – péntek reggelre a légvédelmi erők tucatnyi célpontot lőttek le az ország felett – írta cikkében a Life.

Az orosz Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint március 26-án 23:00 és március 27-én 07:00 között a szolgálatban lévő légvédelmi egységek 85 ukrán, repülőgép-típusú pilóta nélküli légi járművet fogtak el és semmisítettek meg.

A támadásokat az ország több régiójában egyidejűleg verték vissza. A minisztérium közlése szerint a drónokat a Brjanszki, Leningrádi, Vologdai, Szmolenszki, Belgorodi, Kurszki és Pszkovi területek felett, valamint a Fekete-tenger felett, a Krím területén és a Moszkvai régióban lőtték le.

Kulcsfontosságú olajexport-központot ért ukrán támadás

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk, Ukrajna által indított dróntámadás érte Oroszország egyik legfontosabb balti-tengeri olajkikötőjét, a primorszki terminált, ahol tűz keletkezett egy üzemanyagtartály sérülése után. Az ukrán támadás egy szélesebb, több régiót érintő drónhullám része volt, amely során az orosz légvédelem több mint 50 eszközt semmisített meg.

