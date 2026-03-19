Friss számok érkeztek! A Békemenet után így áll a pártok versenye

ukrán dróntámadás

Robbanások a megszállt Krímben: ukrán dróntámadás érhette Szevasztopolt

Robbanások rázták meg a megszállt Krím-félszigetet, miután ukrán drónok támadhatták Szevasztopolt – számolt be róla a The Kyiv Independent orosz forrásokra hivatkozva. A jelentések szerint katonai célpont is érintett lehetett.
ukrán dróntámadásSzevasztopolorosz-ukrán háborúrobbanás

Dróntámadás érhette a megszállt Krím-félszigeten található Szevasztopolt március 19-én éjjel – írta a The Kyiv Independent orosz Telegram-csatornák és helyi beszámolók alapján. A lakosok robbanásokról számoltak be a város több pontjáról, köztük a belvárosból is.

Megemlékezés a Crocus City Hall áldozatairól Szevasztopolban az ukrán–orosz háború idején
Fotó: AFP

A beszámolók szerint a támadás egyik lehetséges célpontja az orosz hadsereg 3. rádiótechnikai légvédelmi ezredének otthont adó objektum lehetett. Mihail Razvozsajev, az oroszok által kinevezett helyi vezető azt állította, hogy a légvédelem összesen 27 drónt semmisített meg, mielőtt azok elérték volna a várost.

Razvozsajev közlése szerint a támadás következtében egy lakóépületben tűz ütött ki, egy ember életét vesztette, ketten pedig megsérültek.

 Ezeket az információkat azonban független források egyelőre nem erősítették meg, és Kijev sem kommentálta a történteket.

Ukrajna az elmúlt időszakban rendszeresen hajt végre csapásokat orosz katonai és energetikai célpontok ellen, elsősorban azért, hogy gyengítse Moszkva haderejét. A 2014-ben Oroszország által annektált Krím stratégiai jelentősége miatt kiemelt célpontnak számít az ukrán műveletek során.

