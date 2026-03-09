Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt

Ezt látnia kell!

Fotó bizonyítja, hogy a Tisza jelöltje szerepelt le Kazincbarcikán

politológus

Ukrán elemző buktatta le a Kijevvel összejátszó Magyar Pétert

4 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy ukrán politikai elemző, Dmitro Kornienko arról beszélt egy videóban, hogy szerinte milyen kommunikációs és politikai stratégiát kellene követniük az ukrán szereplőknek a magyar belpolitikai folyamatok kapcsán. A több mint 13 millió feliratkozóval rendelkező ukrán politológus egy több pontból álló tervet ismertetett, amelynek középpontjában Orbán Viktor politikai veresége áll.
Link másolása
Vágólapra másolva!
politológusOrbán ViktorválasztásukránMagyar Péterbukás

Az ukrán politológus egyértelműen fogalmazott: 

ukrán politológus
Dmitro Kornienko (Fotó: Képernyőkép)

A cél Orbán politikai veresége. Minden reakciónknak azt kell szolgálnia, hogy közelebb vigyen ehhez.

Az elemző szerint a stratégia egyik kulcseleme, hogy ne közvetlenül Magyarországot támadják, hanem az európai intézményeken keresztül gyakoroljanak nyomást a magyar kormányra. Kornienko szerint a politikai nyomásgyakorlás terepe elsősorban Európai Unió és Brüsszel kell legyen.

„Időt kell adni Magyarnak, hogy bíráljon minket”

A politológus beszélt Magyar Péter szerepéről is. Kornienko szerint taktikai okokból el kell fogadni, ha a magyar ellenzéki politikus Ukrajnát bírálja, mert ez segíthet megszólítani a még bizonytalan szavazókat.

Időt kell adni Magyarnak, hogy bíráljon minket. Együtt kell játszani Magyarral valószínűleg egy ilyen „ukránellenes” kijelentésekkel fog előállni annak érdekében, hogy megszólítsa azt a választót aki nem szereti Ukrajnát de még nem döntötte el, hogy kire szavazzon.

– fogalmazott.
 

Most Magyarországon nem csak az ellenzék, hanem mások is elég sok információt generáltak Orbán és a Kreml kapcsolatairól, az Orbánt érintő botrányokról, korrupcióról és így tovább. Ha mondjuk így válaszolni akarunk Orbánnak mindazért a „jóért” amit tesz akkor elég ha ezeket az információkat erősítjük, vagyis azokat az információkat amelyek kritikusak Orbánnal szemben – tette hozzá.

EGER, HUNGARY  MARCH 3: Hungarian opposition leader Peter Magyar, chairman of the Tisza (Respect and Freedom) Party, addresses a large crowd during a campaign stop in Eger on March 3, 2026. (Photo by Artur Widak/NurPhoto) (Photo by Artur Widak / NurPhoto via AFP)
Magyar Péter (Fotó: NurPhoto/AFP/ Artur Widak)

Az ukrán politológus Magyar Péter helyzetbe hozását szeretné

Dmitro Kornienko a videóban egy olyan stratégiát vázolt fel, amely szerinte befolyásolhatja a magyar választásokat. Ennek lényege, hogy minden politikai reakciónak Orbán Viktor vereségét kell szolgálnia, miközben a nyomást elsősorban Brüsszelen keresztül kell gyakorolni a magyar kormányra. 

A terv szerint hagyni kell, hogy Magyar Péter a választásokig kritizálja Ukrajnát, miközben a kárpátaljai és erdélyi magyar szavazók befolyásolására is törekednének. 

Emellett információs hadviselést javasol a magyar nyilvánosságban az Orbán-kormánnyal kapcsolatos botrányok és álhírek erősítésével.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!