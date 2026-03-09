Ukrán elemző buktatta le a Kijevvel összejátszó Magyar Pétert

Az ukrán politológus egyértelműen fogalmazott:

Dmitro Kornienko (Fotó: Képernyőkép)

A cél Orbán politikai veresége. Minden reakciónknak azt kell szolgálnia, hogy közelebb vigyen ehhez.

Az elemző szerint a stratégia egyik kulcseleme, hogy ne közvetlenül Magyarországot támadják, hanem az európai intézményeken keresztül gyakoroljanak nyomást a magyar kormányra. Kornienko szerint a politikai nyomásgyakorlás terepe elsősorban Európai Unió és Brüsszel kell legyen.

„Időt kell adni Magyarnak, hogy bíráljon minket”

A politológus beszélt Magyar Péter szerepéről is. Kornienko szerint taktikai okokból el kell fogadni, ha a magyar ellenzéki politikus Ukrajnát bírálja, mert ez segíthet megszólítani a még bizonytalan szavazókat.

Időt kell adni Magyarnak, hogy bíráljon minket. Együtt kell játszani Magyarral valószínűleg egy ilyen „ukránellenes” kijelentésekkel fog előállni annak érdekében, hogy megszólítsa azt a választót aki nem szereti Ukrajnát de még nem döntötte el, hogy kire szavazzon.

– fogalmazott.



Most Magyarországon nem csak az ellenzék, hanem mások is elég sok információt generáltak Orbán és a Kreml kapcsolatairól, az Orbánt érintő botrányokról, korrupcióról és így tovább. Ha mondjuk így válaszolni akarunk Orbánnak mindazért a „jóért” amit tesz akkor elég ha ezeket az információkat erősítjük, vagyis azokat az információkat amelyek kritikusak Orbánnal szemben – tette hozzá.

Magyar Péter (Fotó: NurPhoto/AFP/ Artur Widak)

Az ukrán politológus Magyar Péter helyzetbe hozását szeretné

Dmitro Kornienko a videóban egy olyan stratégiát vázolt fel, amely szerinte befolyásolhatja a magyar választásokat. Ennek lényege, hogy minden politikai reakciónak Orbán Viktor vereségét kell szolgálnia, miközben a nyomást elsősorban Brüsszelen keresztül kell gyakorolni a magyar kormányra.

A terv szerint hagyni kell, hogy Magyar Péter a választásokig kritizálja Ukrajnát, miközben a kárpátaljai és erdélyi magyar szavazók befolyásolására is törekednének.

Emellett információs hadviselést javasol a magyar nyilvánosságban az Orbán-kormánnyal kapcsolatos botrányok és álhírek erősítésével.