Az ukrán elemző szerint az olajblokád a politikai játszma része

Dmitro Kornyijenko nemrég nyíltan beszélt arról, hogy az olajblokád valóban a nyomásgyakorlás eszköze. Az ukrán elemző egy műsor vendégeként úgy fogalmazott, hogy „jó lépésnek tartja” amit Kijev tett.

Az ukrán elemző „jó lépésnek tartja” Zelenszkij olajblokádját

Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Az elemző a videón arról beszél, hogy az ukrán diplomácia meglehetősen jó lépést tett az olajblokáddal. Kornyijenko szerint egy ponton helyreáll majd az ellátás, persze csak lassan.

Egy ponton helyreáll majd az ellátás, de ez nem fog gyorsan megtörténni, ez pedig a politikai nyomásgyakorlás, a politikai játszma része lesz – hangsúlyozta az elemző.

Dmitro Kornyijenko szerint tehát Magyarország energiaellátásának a veszélyeztetése és a zsarolás jó húzás volt az ukrán vezetés részéről, ahogy azt is egyértelművé tette az elemző, hogy a Barátság vezeték újraindítása egy politikai játszma része lesz, amelynek célja a nyomásgyakorlás a magyar kormányra és a magyar választások befolyásolása.

Korábban egy ukrán elemző, Ljudmilla Pokrovcsuk már kijelentette, hogy Ukrajna egyértelműen Magyar Pétert akarja látni a választás győzteseként. Az elemző szerint Magyar Péter Ukrajna oldalára fog állni a választások után és „barátkozni fog Kijevvel”, mert nem lesz más választása, ha meg akarja javítani Magyarország kapcsolatát Brüsszellel. Az elemző azonban egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy Magyar Péter erről a választásokig nem beszélhet nyíltan.

https://www.facebook.com/reel/1415372283962650